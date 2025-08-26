Ella es la mujer que reemplazará a Miguel Uribe Turbay en el Senado

La mesa directiva del Senado declaró la falta absoluta por muerte de Miguel Uribe Turbay y llamó a ocupar la curul a María Angélica Guerra. La posesión tendrá lugar este martes a las 3:00 de la tarde.

Como lo indica la norma, el escaño terminará en el siguiente en la lista de votación de los aspirantes. Ella ocupó la posición 14 dentro del Centro Democrático; Uribe Turbay fue el más votado de la colectividad.

La nueva congresista es arquitecta y es considerada como la heredera de uno de los clanes políticos más importantes de la región Caribe: los Guerra, que tienen protagonismo en Sucre.

Ella es hija de Joselito Guerra, un dirigente de ese departamento y cercano al expresidente Álvaro Uribe; y sobrina de la excongresista del Centro Democrático y exministra, María del Rosario Guerra.

Dentro del partido hay varios movimientos. A la llegada de María Angélica Guerra se suma la decisión de Miguel Uribe Londoño de aspirar a la Presidencia con las banderas de su hijo, asesinado en Bogotá.