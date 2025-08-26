Confidenciales
Ella es la mujer que reemplazará a Miguel Uribe Turbay en el Senado
La posesión de la política del Caribe se realizará este martes, 26 de agosto, en la presidencia del Senado.
La mesa directiva del Senado declaró la falta absoluta por muerte de Miguel Uribe Turbay y llamó a ocupar la curul a María Angélica Guerra. La posesión tendrá lugar este martes a las 3:00 de la tarde.
Como lo indica la norma, el escaño terminará en el siguiente en la lista de votación de los aspirantes. Ella ocupó la posición 14 dentro del Centro Democrático; Uribe Turbay fue el más votado de la colectividad.
La nueva congresista es arquitecta y es considerada como la heredera de uno de los clanes políticos más importantes de la región Caribe: los Guerra, que tienen protagonismo en Sucre.
Ella es hija de Joselito Guerra, un dirigente de ese departamento y cercano al expresidente Álvaro Uribe; y sobrina de la excongresista del Centro Democrático y exministra, María del Rosario Guerra.
Dentro del partido hay varios movimientos. A la llegada de María Angélica Guerra se suma la decisión de Miguel Uribe Londoño de aspirar a la Presidencia con las banderas de su hijo, asesinado en Bogotá.
Uribe Londoño formalizó su llegada a la contienda el pasado viernes, y se medirá con María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra para recibir el guiño del partido entre noviembre y diciembre.