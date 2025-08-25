Suscribirse

Reemplazo de Miguel Uribe Turbay se posesionará el próximo martes; el Senado declaró la falta absoluta por muerte del congresista

El reemplazo es María Angélica Guerra, quien tramita la documentación.

Redacción Semana
25 de agosto de 2025, 5:04 p. m.
Miguel Uribe Turbay fue un guerrero. Un joven líder político cuyo pasado encarnaba lo más oscuro de la violencia en Colombia y cuyo futuro fue truncado por esa misma maldición. La forma como la tragedia se repite es un déjà vu macabro para Colombia.
Miguel Uribe Turbay, fallecido el 11 de agosto de 2025. | Foto: EQUIPO DE PRENSA SENADOR MIGUEL URIBE TURBAY - SEBASTIAN JIMENEZ

Nueve días después del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, el Senado expidió la Resolución 029 de 2025, donde declara la falta absoluta por muerte al congresista de 39 años, acreditada legalmente mediante certificado de registro civil de defunción expedido por la Registraduría.

Y pidió que se le comunicara la presente Resolución al Centro Democrático, el partido al que perteneció Uribe Turbay, a la Presidencia y al Consejo Nacional Electoral (CNE), quienes deberán determinar el nombre de la persona que reemplazará al senador fallecido.

Según el Artículo 134 de la Constitución, “los miembros de las corporaciones públicas de elección popular solo podrán ser reemplazadas en los casos de faltas absolutas o temporales que determine la ley, por los candidatos no elegidos que, según el orden de inscripción o votación obtenida, le sigan en forma sucesiva y descendiente en la misma lista electoral”.

En ese orden de ideas, se facultó al presidente del Senado, Lidio García, para que llame a la persona que le sigue en votación a Miguel Uribe Turbay en el Centro Democrático.

SEMANA conoció que el próximo martes, 2 de septiembre, a las 3:00 p. m., se posesionará María Angélica Guerra, el reemplazo del joven senador. Lo hará ante el presidente del Congreso, Lidio García.

María Angélica Guerra, reemplazo de Miguel Uribe Turbay tras su muerte.
María Angélica Guerra, reemplazo de Miguel Uribe Turbay tras su muerte. | Foto: Cortesía.

Ella es considerada la heredera política de la curul que dejó su tía, la exministra María del Rosario Guerra, en el 2022.

Además, es hija del político sucreño conocido como Joselito Guerra, amigo personal del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

