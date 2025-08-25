Reemplazo de Miguel Uribe Turbay se posesionará el próximo martes; el Senado declaró la falta absoluta por muerte del congresista

Nueve días después del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, el Senado expidió la Resolución 029 de 2025, donde declara la falta absoluta por muerte al congresista de 39 años, acreditada legalmente mediante certificado de registro civil de defunción expedido por la Registraduría.

Y pidió que se le comunicara la presente Resolución al Centro Democrático, el partido al que perteneció Uribe Turbay, a la Presidencia y al Consejo Nacional Electoral (CNE), quienes deberán determinar el nombre de la persona que reemplazará al senador fallecido.

Según el Artículo 134 de la Constitución, “los miembros de las corporaciones públicas de elección popular solo podrán ser reemplazadas en los casos de faltas absolutas o temporales que determine la ley, por los candidatos no elegidos que, según el orden de inscripción o votación obtenida, le sigan en forma sucesiva y descendiente en la misma lista electoral”.

En ese orden de ideas, se facultó al presidente del Senado, Lidio García, para que llame a la persona que le sigue en votación a Miguel Uribe Turbay en el Centro Democrático.

SEMANA conoció que el próximo martes, 2 de septiembre, a las 3:00 p. m., se posesionará María Angélica Guerra, el reemplazo del joven senador. Lo hará ante el presidente del Congreso, Lidio García.

María Angélica Guerra, reemplazo de Miguel Uribe Turbay tras su muerte. | Foto: Cortesía.

Ella es considerada la heredera política de la curul que dejó su tía, la exministra María del Rosario Guerra, en el 2022.