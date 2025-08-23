Suscribirse

Política

Expresidente Álvaro Uribe visitó la tumba de Miguel Uribe Turbay, tras quedar en libertad: así fue el emotivo momento

Fue un momento corto, privado, en profundo silencio y con reflexión en el Cementerio Central de Bogotá.

Redacción Semana
23 de agosto de 2025, 4:19 p. m.
Miguel Uribe Turbay y Alvaro Uribe Vélez
Miguel Uribe Turbay y Álvaro Uribe Vélez. | Foto: GUILLERMO TORRES / JUAN CARLOS SIERRA -SEMANA

Tan pronto descendió del avión que lo trasladó desde Rionegro, Antioquia, hasta Bogotá, el expresidente Álvaro Uribe Vélez quiso visitar la tumba de Miguel Uribe Turbay, a quien no pudo despedir presencialmente porque estaba privado de su libertad en su finca, tras la condena en su contra en primera instancia por soborno y fraude procesal.

Uribe llegó este sábado, 23 de agosto, al Cementerio Central de Bogotá, en un profundo silencio y con un rostro marcado por la tristeza que le genera el fallecimiento del joven senador, de 39 años, a quien llama repetidamente “el mártir”.

Álvaro Uribe visitó la tumba de Miguel Uribe Turbay.
Álvaro Uribe visitó la tumba de Miguel Uribe Turbay. | Foto: Cortesía.

Sin dudarlo, apenas observó la tumba en la tierra, el expresidente se arrodilló y tocó con las manos el césped donde reposa la placa en mármol en la que se lee: “Miguel Uribe Turbay, 1986-2025″.

El momento fue triste. Uribe ―quien dijo que “sacrificaron el árbol fresco del jardín de la democracia”, tras la muerte del senador― quiso estar en silencio, mirando hacia el cielo y orando frente al lugar.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez en el Cementerio Central de Bogotá.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez en el Cementerio Central de Bogotá. | Foto: Cortesía.

Lo acompañó el director del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo. También el exsenador José Obdulio Gaviria y el exembajador de Colombia en Nicaragua, Alfredo Rangel. Igualmente, el excongresista José Jaime Uscátegui y el concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Humberto Papo Amín.

La visita de Uribe a la tumba donde descansa Miguel Uribe Turbay fue privada. No estuvo la familia del joven senador. Ni siquiera su padre, Miguel Uribe Londoño, el nuevo precandidato presidencial por el Centro Democrático.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez frente a la tumba de Miguel Uribe Turbay. | Foto: Cortesía.

La visita del expresidente a Bogotá fue, exclusivamente, para rendirle homenaje al excongresista. Por eso, enseguida, llegó hasta el parque El Golfito, en Fontibón, donde el entonces precandidato presidencial fue baleado por un sicario que se acercó a una multitud donde él se encontraba y disparó.

El arribo del expresidente fue concurrido. Decenas de mujeres, hombres, ancianos y jóvenes se abalanzaron sobre él, le pidieron fotografías, le manifestaron abiertamente su cariño y respaldo, y más de una persona le confesó que oraba por él.

Contexto: Recuerdan video de Miguel Uribe Turbay respaldando a Álvaro Uribe, a pocas horas de conocer el fallo en el proceso judicial

Uribe, quien no ocultó su tristeza, saludó a todos sus seguidores y, posteriormente, se dirigió hacia un atril improvisado, ubicado en el mismo sitio donde Uribe Turbay pronunció su último discurso.

Sacó su libreta de apuntes y leyó un mensaje que escribió previamente.

“Aquí, el asesino, con droga, dinero y una cadena de autores intelectuales e instigadores, nos privó de Miguel, que con su sacrifico ganó la elección de inspirador por siempre del pueblo libre de Colombia”, dijo. También evocó el nombre del fallecido para hablar de seguridad, empleo, las empresas, entre otros temas.

En el acto corto, pero sentido, estuvieron presentes la senadora y precandidata María Fernanda Cabal, el congresista Andrés Forero ―a quien Uribe le reconoció su amistad con Miguel Uribe Turbay―, el concejal Andrés Barrios, la exministra Nancy Patricia Gutiérrez, entre otros.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alerta en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta por paquetes sospechosos. Esto es lo que se conoce

2. El discurso completo de Álvaro Uribe en el lugar donde atentaron contra Miguel Uribe Turbay: “Que simbolice una llama eterna”

3. Expresidente Álvaro Uribe visitó la tumba de Miguel Uribe Turbay, tras quedar en libertad: así fue el emotivo momento

4. Clasificación general de la Vuelta a España tras etapa 1: así va Egan Bernal respecto al primer líder

5. Uribe rindió homenaje a Miguel Uribe Turbay en el sitio donde le dispararon: “Aquí, el asesino con droga y autores intelectuales, nos privó de Miguel”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroPacto históricoCentro Democrático

Noticias Destacadas

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, acompañado del partido Centro Democrático, visitó el lugar en el que el Senador Miguel Uribe Turbay sufrió el atentado que ocasionó su muerte.

El discurso completo de Álvaro Uribe en el lugar donde atentaron contra Miguel Uribe Turbay: “Que simbolice una llama eterna”

Redacción Semana
Miguel Uribe Turbay y Alvaro Uribe Vélez

Expresidente Álvaro Uribe visitó la tumba de Miguel Uribe Turbay, tras quedar en libertad: así fue el emotivo momento

Redacción Semana
El expresidente Álvaro Uribe Vélez, acompañado del partido Centro Democrático, visitó el lugar en el que el Senador Miguel Uribe Turbay sufrió el atentado que ocasionó su muerte.

Uribe rindió homenaje a Miguel Uribe Turbay en el sitio donde le dispararon: “Aquí, el asesino con droga y autores intelectuales, nos privó de Miguel”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.