Uribe rindió homenaje a Miguel Uribe Turbay en el sitio donde le dispararon: “Aquí, el asesino con droga y autores intelectuales, nos privó de Miguel”

Como estaba previsto, el expresidente Álvaro Uribe Vélez llegó este sábado, 23 de agosto, al parque El Golfito, en la localidad de Fontibón, donde el 7 de junio de este año un sicario disparó contra Miguel Uribe Turbay y le arrebató su vida dos meses después.

Uribe quiso rendir un homenaje al senador de 39 años, a quien no pudo despedir porque estaba cobijado bajo la figura de casa por cárcel, tras su condena en primera instancia por soborno y fraude procesal.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, acompañado del Partido Centro Democrático, visitó el lugar en el que el senador Miguel Uribe Turbay sufrió el atentado que ocasionó su muerte. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

En el mismo lugar donde Uribe Turbay fue baleado, el expresidente se ubicó este sábado encima de un improvisado atril y, tras los aplausos de decenas de ciudadanos que lo acompañaron, el jefe del Centro Democrático habló con voz baja, con su rostro marcado por una profunda tristeza. Una camiseta blanca, con la bandera de Colombia en la mitad y con el nombre de Miguel Uribe Turbay 1986-2025, adornó el escenario.

“Que quienes concurramos no veamos aquí un lugar de venganza, tampoco de falsa paz. Que aquí nos comprometamos a animar la fe en Colombia, que no puede quedar perdida”, dijo el exmandatario.

Así fue la llegada de Álvaro Uribe Vélez al parque El Golfito, en Bogotá, donde atentaron contra la vida del senador Miguel Uribe Turbay. El expresidente realizará un homenaje al precandidato presidencial del Centro Democrático. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/NzlRnPSPA4 — Revista Semana (@RevistaSemana) August 23, 2025

“A estimular que germine la esperanza, que no puede estar rota. Que en el paso por este lugar, Miguel inspire la seguridad para que algún día haya paz. Que en el discurrir por este lugar, el alma quede acerada para contribuir en la construcción de un Estado con seguridad legítima y democrática”, exclamó.

Y siguió: “Que, como lo reclamó Miguel, haya seguridad para que en las veredas, en los pueblos y en las ciudades de Colombia se pueda dormir con tranquilidad, sin la pesadilla de esperar el asalto del violento. La seguridad que proteja la libertad para que se pueda emprender sin la condición de contar con el afecto de sufrir del desafecto del gobernante”.

Además, añadió: “La seguridad que proteja el florecimiento de empresas para que el trabajador tenga la libertad de escoger entre muchas buenas opciones y no sea mercancía de trueque entre el Estado, la corrupción y la politiquería, ni esclavo de un único empleo precario por las pocas oportunidades que permite el neocomunismo [...]. Seguridad que proteja al joven de la esclavitud de la droga y le permita el acceso infinito al conocimiento, garantía final de su libertad. Seguridad que proteja la expresión libre del ciudadano sin la censura del Gobierno ni el privilegio de sus favoritos”.

El atentado contra Miguel Uribe Turbay se coordinó en Engativá, pero habría sido ordenado por las disidencias de las Farc. | Foto: Suministrada a Semana por el equipo de prensa del concejal Andrés Barrios

“Aquí, el asesino, con droga, dinero y una cadena de autores intelectuales e instigadores, nos privó de Miguel, que con su sacrifico ganó la elección de inspirador por siempre del pueblo libre de Colombia”, remató.