Así luce el lugar donde atentaron contra Miguel Uribe Turbay

Simpatizantes instalaron un altar improvisado en el parque El Golfito, en el barrio Modelia en Bogotá.

Redacción Confidenciales
20 de agosto de 2025, 11:51 p. m.
Miguel Uribe Turbay realizaba un mitin político cuando fue atacado.
Miguel Uribe Turbay realizaba un mitin político cuando fue atacado. | Foto: Suministrada a SEMANA

El parque El Golfito, en el barrio Modelia en Bogotá, donde fue atacado Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio, sigue siendo lugar de visita para los transeúntes en el que recuerdan con flores y oraciones lo que ocurrió ese fatídico día, al tiempo que rinden un homenaje al fallecido senador.

Cientos de simpatizantes se acercan todos los días para elevar oraciones y rendir homenajes, en un altar improvisado al precandidato presidencial, quien murió el pasado 11 de agosto.

En el lugar se encuentran velas, imágenes religiosas y ramos de flores que adorna el parque que fue escenario de este atentado.

En los últimos dos meses, El Golfito se ha vuelto un escenario de recordatorio donde el precandidato presidencial realizaba un mitin con la comunidad del sector, cuando fue atacado por un joven sicario.

Desde aquel día, Miguel Uribe Turbay luchaba por su vida en la Fundación Santa Fe, en Bogotá, donde sus seguidores oraban por su pronta recuperación. Sin embargo, el senador del Centro Democrático, perdió la batalla y murió.

