Concejala de Bogotá propone cambiar nombre del parque donde sucedió el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay: “Es un homenaje póstumo”

La concejala María Clara Name, del partido Alianza Verde, radicó en el Concejo de Bogotá una solicitud para que el parque El Golfito, en la localidad de Fontibón, pase a llamarse Parque Miguel Uribe Turbay. El lugar fue escenario del atentado que acabó con la vida del dirigente político y, según la cabildante, se convertiría en un espacio para preservar su memoria y legado.

Miguel Uribe Turbay, en el parque El Golfito | Foto: SEMANA

La iniciativa busca que el cambio de nombre sea incluido como un artículo nuevo dentro del proyecto de acuerdo que actualmente cursa en el cabildo, “por el cual se rinde homenaje a la memoria de Miguel Uribe Turbay en el Distrito”.

Para Name, el gesto es más que simbólico: “La partida de Miguel, quien luchó por su vida hasta el último minuto, dañó a una familia; primero apagaron la vida de su madre y ahora dejan a su hijo de 4 años sin su padre. Siempre lo recordaremos como una gran persona y compañero en el Cabildo Distrital, siempre trabajando por una mejor ciudad”.

Concejal María Clara Name | Foto: Concejo de Bogotá

El asesinato de Uribe, ocurrido en un episodio que conmocionó al país, sigue generando dolor e indignación. “Nos duele Colombia, por ello, queremos reconocer el trabajo de un gran líder político que hoy tristemente perdió la nación”, señaló la concejal, quien espera que la propuesta reciba el respaldo de sus colegas.

De aprobarse, la administración distrital, a través de las entidades competentes, deberá adelantar los trámites administrativos y jurídicos para formalizar la modificación. La idea es que el nuevo nombre quede inscrito oficialmente como parque Miguel Uribe Turbay (Q.E.P.D.), en un acto de homenaje póstumo.

“Buscamos que el homenaje trascienda a un espacio público de relevancia histórica y emocional para la ciudad, toda vez que en este lugar fue donde recibió el atentado, preservando así la memoria de Miguel Uribe Turbay y reconociendo su legado en la vida política y social en Bogotá”, explicó Name.