Miguel Uribe Turbay | Así quedó la tumba del precandidato presidencial en el Cementerio Central

Miguel Uribe Turbay fue enterrado este miércoles, 13 de agosto, en el Cementerio Central de la ciudad de Bogotá tras morir el pasado 11 de agosto a causa del atentado del que fue víctima el pasado mes de junio.

Su entierro se llevó a cabo con un acto solemne que comenzó con la misa exequial en la Catedral Primada de Colombia, presidida por el cardenal de Colombia y arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda Aparicio.

Luego de ello, el cortejo fúnebre con el cuerpo del senador del Partido Centro Democrático y precandidato presidencial fue trasladado hasta el Cementerio Central, donde descansará en paz.

Su tumba, que está en la cuarta posición, quedó ubicada muy cerca de Gilberto Alzate Avendaño (1910-1960), quien fue un destacado abogado constitucionalista, politólogo y político conservador.

Siguiendo el tradicional homenaje, como se ha hecho con los demás líderes políticos que han muerto en el país, el féretro fue sepultado bajo tierra y no quedó en bóveda.

Funeral de Miguel Uribe Turbay: cortejo fúnebre, Cementerio Central de Bogotá. | Foto: HELEN RAMÍREZ-SEMANA

María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, sus hijos, su padre, Miguel Uribe Londoño, y demás personalidades del ámbito político, acompañaron este momento.

De acuerdo con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), encargada del cementerio, a partir del jueves, 14 de agosto, las puertas del campo santo estarán abiertas para quienes deseen visitar la tumba del senador.

En el lugar donde reposa su cuerpo fue instalada la lápida que dice: Miguel Uribe Turbay (enero 28 de 1986-11 de agosto de 2025).