El hallazgo de una tumba de 16 toneladas dentro del mausoleo del primer emperador de China generó sorpresa, pero también prudencia entre los arqueólogos. La cámara funeraria, sellada durante más de 2200 años y acompañada de objetos de bronce, oro y plata, permanece intacta. Por ahora, los especialistas prefieren no abrirla, guiados tanto por criterios científicos como por el respeto hacia su valor histórico.

Qin Shi Huang, gobernante del imperio chino entre el 221 y el 210 a. C., ocupa un lugar clave en la historia del país. Su complejo funerario ya era reconocido por albergar a los célebres Guerreros de Terracota descubiertos en 1974. Aunque el sitio ha sido explorado en varias ocasiones, esta cámara sellada destaca como un descubrimiento excepcional debido a su notable estado de conservación.

Esta cámara sellada destaca como un descubrimiento excepcional debido a su notable estado de conservación. Foto: Getty Images

La principal causa de la cautela frente a una excavación inmediata es el riesgo de provocar daños irreversibles en la estructura, lo que implicaría la pérdida definitiva de valiosa información histórica. Los expertos consideran que cualquier intervención prematura podría comprometer la integridad del sitio y dificultar su estudio futuro.

Las técnicas arqueológicas disponibles en la actualidad requieren procedimientos invasivos para acceder al interior, lo que aumenta la probabilidad de deterioro permanente. A esto se suman las particulares condiciones del suelo de la región, que representan un obstáculo adicional para preservar posibles restos orgánicos que pudieran hallarse en el interior de la tumba.

No es un solo sonido: el sorprendente secreto detrás del relincho del caballo que podría cambiar lo que sabíamos

Junto a estas preocupaciones científicas, también existe el temor de que la cámara funeraria oculte mecanismos defensivos peligrosos. Según reportes difundidos por IFL Science circulan los rumores sobre una posible presencia de mercurio líquido en la estructura, lo que constituiría una amenaza letal para quienes intentaran ingresar. Este tipo de sistemas protectores era habitual en sepulturas imperiales chinas, concebidas para resguardar tanto el descanso del gobernante como sus riquezas.

A partir de crónicas antiguas y documentos preservados, se ha planteado que la tumba podría haber sido destinada al príncipe Gao, uno de los numerosos hijos reconocidos del emperador Qin Shi Huang. Esta interpretación surge de referencias históricas que vinculan su destino con los rituales funerarios de la corte imperial.

La prudencia de los especialistas refleja un firme compromiso con la protección del patrimonio cultural y el rigor científico. Foto: Getty Images

Tras la muerte del soberano, se desencadenó una intensa disputa por el poder dentro del imperio. Según la tradición, el príncipe Gao habría solicitado su propia ejecución con el propósito de acompañar a su padre en el más allá, un relato que ha perdurado en la memoria histórica como símbolo de lealtad extrema.

Aunque la atribución del ataúd de 16 toneladas al príncipe sigue siendo una hipótesis, su confirmación constituiría un hallazgo excepcional. De verificarse, proporcionaría una evidencia material que respaldaría un relato transmitido durante siglos en las fuentes históricas chinas.

Además, la prudencia de los especialistas refleja un firme compromiso con la protección del patrimonio cultural y el rigor científico. Por ello, el esclarecimiento definitivo dependerá del desarrollo de técnicas no invasivas que permitan examinar el sarcófago sin dañarlo, revelando el misterio que resguarda este antiguo sitio.