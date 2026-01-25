Tecnología

El enigma de la tumba de Huitzo, ¿qué tipo de rituales zapotecos se practicaban en este recinto sagrado?

La tumba fue identificada como una construcción del Clásico tardío zapoteca.

25 de enero de 2026, 1:37 p. m.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó el hallazgo de la llamada Tumba 10 de Huitzo, un recinto funerario zapoteco localizado en los Valles Centrales de Oaxaca y fechado en el periodo Clásico tardío, alrededor del año 600 de nuestra era.

Se trata de uno de los descubrimientos arqueológicos más relevantes de la última década en México, tanto por su nivel de conservación como por los datos que puede aportar sobre las prácticas funerarias y rituales de esta cultura mesoamericana.

El anuncio fue dado a conocer por la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que destacó el carácter “extraordinario” de la tumba y su arquitectura monumental. Según explicó, el hallazgo se originó a partir de una denuncia anónima por saqueo arqueológico presentada en 2025. A raíz de ese reporte, personal del INAH acudió al sitio y confirmó la existencia de un recinto funerario zapoteco que no había sido documentado previamente.

La tumba fue identificada como una construcción del Clásico tardío zapoteca. Las autoridades han señalado que la entrada del recinto está decorada con un relieve que representa un búho, una figura asociada con la noche, la muerte y el poder.

Debajo del pico del ave se conserva un rostro humano pintado que podría estar vinculado con la persona a la que estuvo dedicada la tumba.

Según la misma Presidencia de la República, la Tumba 10 ha sido descrita como parte de un ritual o acto relacionado con el culto a los ancestros, una práctica central dentro de la cosmovisión zapoteca del periodo Clásico tardío.

De acuerdo con las primeras valoraciones oficiales, este tipo de recintos no solo cumplía una función funeraria, sino que también era utilizado para ceremonias de conmemoración, reafirmación del linaje y vínculo simbólico entre los vivos y los muertos.

En este contexto, la tumba habría sido un espacio sagrado destinado a honrar a personajes de alto estatus y a preservar su memoria como parte del orden social y espiritual de la comunidad. Actualmente, el sitio se encuentra bajo resguardo del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), mientras continúan los estudios especializados.

Un equipo interdisciplinario del Centro INAH Oaxaca trabaja en su registro, conservación y restauración, con la participación de especialistas en arqueología, antropología física y epigrafía. Entre las labores en curso se encuentra el análisis de fragmentos óseos localizados en el interior del recinto, así como estudios epigráficos y arqueológicos orientados a ampliar la información disponible sobre el contexto funerario.

La Tumba 10 de Huitzo se suma a los hallazgos que permiten ampliar el conocimiento sobre las prácticas funerarias zapotecas del periodo Clásico tardío. Su arquitectura, la iconografía presente en la entrada y los restos materiales localizados han sido identificados como elementos relevantes para el estudio del sitio.

