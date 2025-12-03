¿Erupciones de volcanes en el cometa 3I/ATLAS? El hallazgo que ofrece pistas sobre su origen y composición

Desde su detección el 1 de julio de 2025, el cometa 3I/ATLAS ha captado el interés de la comunidad científica, que sigue con expectativa cada avance en torno a su trayectoria cercana a la Tierra. Aunque es apenas el tercer cometa interestelar identificado, su comportamiento inusual ha generado todo tipo de teorías, incluida la hipótesis de que podría tratarse de un dispositivo extraterrestre. No obstante, esta idea ha sido desacreditada por expertos que han aportado evidencia sólida sobre su origen.

Ahora, a finales de noviembre, un equipo de astrónomos reveló nuevos datos que refuerzan su carácter cometario. Las observaciones confirmaron la presencia de crio-volcanes —también llamados “volcanes de hielo”— que habrían entrado en erupción a medida que el objeto se aproximaba al Sol. Este comportamiento, pocas veces documentado en cuerpos procedentes del espacio interestelar, sugiere que su interior podría estar compuesto por mezclas complejas de hielo y materiales volátiles.

El descubrimiento de este tercer objeto interestelar abre una nueva ventana para la exploración científica. | Foto: Getty Images

Durante su paso más cercano al Sol, ocurrido el 29 de octubre, el objeto fue monitoreado por los investigadores Josep M. Trigo-Rodríguez, María Gritsevich y Jürgen Blum mediante el Telescopio Joan Oró del Observatorio del Montsec, en Cataluña.

En esa fase crítica, el calentamiento solar hizo que el hielo superficial se transformara en gas, permitiendo a los astrónomos analizar su firma espectral. Según explicó el astrofísico Josep María Trigo, “las similitudes espectrales indican que el 3I/ATLAS podría ser un objeto carbonoso primitivo, probablemente enriquecido en metal nativo y que experimentó una alteración acuosa significativa durante su aproximación al Sol, experimentado crio-vulcanismo”.

Además, el repositorio digital online de preprints arXiv señala que los crio-volcanes detectados en el cometa 3I/ATLAS no solo confirman que se trata de un objeto dinámico, sino que también abren una ventana inesperada hacia la evolución de cuerpos formados en otros sistemas estelares.

La importancia del reciente hallazgo sobre estos llamados “volcanes de hielo” radica en que permitirá, por primera vez, profundizar en la estructura interna y la historia térmica de un cometa interestelar. Un análisis de este tipo resulta prácticamente inalcanzable con la mayoría de los cuerpos celestes que se aproximan a la Tierra, debido a su tamaño reducido y a las limitaciones de observación. Sin embargo, el comportamiento del 3I/ATLAS durante su perihelio brindó la oportunidad perfecta para recolectar datos reveladores sobre su composición y evolución.

Avi Loeb plantea que el 3I/ATLAS ya no apuntaría a la Tierra, sino a Júpiter, y confirma la presencia de chorros entre sus anomalías. (Trayectoria y órbita de 3IATLAS, 30 de noviembre 2025) | Foto: NASA/jpl