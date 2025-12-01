Suscribirse

¿Simbolismo religioso o registro de un fenómeno interestelar? La pintura que muestra formas similares al cometa 3I/ATLAS

Ahora ha surgido la teoría de que el artista pudo haber dejado un registro no reconocido de un fenómeno celeste.

Redacción Tecnología
1 de diciembre de 2025, 11:58 p. m.
La misteriosa transformación del cometa 3I/ATLAS. (Foto de referencia)
La misteriosa transformación del cometa 3I/ATLAS. (Foto de referencia) | Foto: Getty Images/iStockphoto

Un fresco –técnica de pintura mural sobre yeso húmeda– del siglo XIV en el Monasterio Visoki Dečani, en Kosovo, ha vuelto a captar la atención debido a dos figuras aladas que aparecen en el cielo de una escena de Crucifixión.

Aunque los expertos en arte sostienen que estos elementos responden a códigos simbólicos de la época, su apariencia —con formas aerodinámicas y trazos que parecen estelas— ha despertado nuevas comparaciones con las representaciones actuales del objeto interestelar 3I/ATLAS.

Contexto: ¿Choque inminente? Advierten que el cometa 3I/Atlas podría impactar contra planeta del sistema solar

De acuerdo con lo citado por el medio FayerWayer, este enigma visual, creado alrededor del año 1350, ha sido retomado por investigadores que estudian el paso de 3I/ATLAS, planteando la posibilidad de que el artista pudiera haber dejado un registro no reconocido de un fenómeno celeste.

A pesar de que no existe consenso, la coincidencia entre los detalles del fresco y ciertos rasgos atribuidos al objeto ha impulsado un renovado debate sobre la interpretación histórica de este singular mural.

Desde su hallazgo, el 3I/ATLAS muestra variaciones periódicas que parecen originarse en la nube que lo envuelve.
Loeb explica que el brillo rítmico no procede del núcleo, que aporta solo una mínima fracción de la luminosidad. | Foto: Teerasak Thaluang

En los extremos superiores del fresco se observan dos formas ovaladas que, durante siglos, fueron interpretadas como el Sol y la Luna presenciando la Crucifixión. No obstante, un análisis reciente sugiere que su diseño no encaja con los esquemas habituales del arte medieval, ya que no se representan como discos planos o rostros celestes, sino como estructuras alargadas y perfectamente delimitadas.

El informe también resalta detalles que evocan sorprendentemente las imágenes contemporáneas de 3I/ATLAS: ambas figuras incluyen prolongaciones que recuerdan chorros o estelas de gas, similares a los que el astrónomo Avi Loeb ha descrito en la llamada “anti-cola” del objeto interestelar.

Además, en el interior de cada forma se distingue una figura humana en actitud de conducción, un detalle que añade un matiz aún más desconcertante a la interpretación tradicional de estos elementos.

El debate gira en torno al significado de estas figuras. Para los especialistas en arte sacro, se trata de recursos visuales destinados a personificar los astros y mostrar su reacción ante un acontecimiento divino, sin pretender un vínculo con fenómenos reales. Sin embargo, quienes defienden la comparación con 3I/ATLAS sostienen que el diseño de las formas se aleja de la metáfora y se acerca más a una posible observación registrada en el mural.

Contexto: Científico explicó la extraña anomalía del 3I/Atlas que parece “latidos de corazón”

Los escépticos de la explicación simbólica cuestionan por qué un artista medieval representaría al Sol o a la Luna como estructuras aerodinámicas, con supuestos pilotos y trazos que semejan propulsión, elementos ajenos a la iconografía cristiana de la época.

Para ellos, la precisión en la ejecución y la postura de las figuras revela una intención particular, más acorde con las formas captadas hoy en las imágenes detalladas del objeto interestelar 3I/ATLAS.

