¿Choque inminente? Advierten que el cometa 3I/ATLAS podría impactar contra planeta del sistema solar

Desde el 1 de julio de 2025, los astrónomos de distintos países detectaron el paso del 3I/ATLAS, el tercer visitante interestelar registrado en el sistema solar. Aunque su origen aún no ha sido precisado, un estudio reciente en versión preimpresa, citado por Heraldo Binario, analizó su posible ruta y planteó que el objeto podría dirigirse directamente hacia Júpiter antes de continuar su viaje fuera del vecindario solar.

Según esta interpretación, las variaciones en su comportamiento no serían fortuitas, sino coherentes con un movimiento orientado hacia la región dominada por el gigante gaseoso.

Debido a su velocidad y al ángulo en el que avanza, la investigación plantea que el 3I/ATLAS estaría muy cerca de impactar contra Júpiter, el planeta más masivo del sistema, antes de encaminarse hacia la constelación de Géminis.

Los autores del estudio advierten que el cometa podría aproximarse peligrosamente al radio de Hill de Júpiter, la zona donde la gravedad del planeta ejerce un control predominante, lo que convertiría este acercamiento en un evento excepcional para la astronomía contemporánea.

El reciente análisis incorporó varias simulaciones para reconstruir la ruta del 3I/ATLAS, así como su posible punto de partida y la dirección que sigue actualmente. El equipo responsable subrayó que las proyecciones son aproximadas y que persisten márgenes de error en el modelo. De acuerdo con IFLScience, el objeto se aproximaría a una zona con una intensa influencia gravitacional, capaz de alterar su movimiento de manera notable.

Los expertos también contemplan que la enorme fuerza de atracción de Júpiter pueda desviar de forma considerable la trayectoria de salida del cometa interestelar. Aun así, señalan que este encuentro representaría la última interacción gravitacional relevante del 3I/ATLAS antes de abandonar definitivamente la Vía Láctea, marcando un cierre singular en su paso por nuestro entorno cósmico.

Según los científicos, el 3I/ATLAS pasará a una distancia muy próxima al radio de Hill de Júpiter, estimado en 0,355 unidades astronómicas, lo que indica que la influencia gravitacional del gigante gaseoso podría ser mucho más intensa que la ejercida por Marte.

Las proyecciones sitúan el encuentro para el 16 de marzo de 2026, aunque aún persisten dudas sobre la aceleración no gravitacional del cometa, impulsada no solo por la gravedad, sino también por procesos como la desgasificación y la presión de la radiación solar.