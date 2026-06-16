Magnicidio Miguel Uribe Turbay: las víctimas se opusieron al acuerdo entre alias el Costeño y la Fiscalía

Elder José Arteaga, alias el Costeño o Chipi, es el cabecilla de la red criminal que contactó a un menor de edad y lo convirtió en un asesino. Todas las personas capturadas hasta el momento, incluso el menor de edad, lo señalaron como el responsable de liderar una red de sicarios y traficantes en Bogotá.

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Esas declaraciones, de acuerdo con la representación de víctimas en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, son justamente las que demuestran la necesidad de llevar a alias El Costeño a un juicio y conseguir una condena de 60 años de cárcel en su contra, en lugar de ofrecerle una negociación por más de la mitad.

El abogado Víctor Mosquera advirtió en la audiencia que esperaba legalizar esa negociación entre la Fiscalía y el señalado asesino, que no es suficiente ahorrarle tiempo a la justicia si en ese ahorro se desprestigia a la misma justicia, ofreciendo beneficios a señalados y confesos asesinos.

“¿Qué mensaje le enviamos a la sociedad si un coautor de un crimen de esta magnitud, con un rol de coordinación y planificación, recibe un beneficio que reduce su pena de una forma tan sustancial? Lejos de “aprestigiar la justicia”, este acuerdo la somete al escarnio público y fomenta la percepción de que, en Colombia, la justicia es negociable incluso frente a los crímenes más atroces”, advirtió la defensa.

En una detallada exposición, las víctimas le recordaron al juez todos los elementos de prueba que corrían en contra de alias El Costeño, la mayoría entregados por los otros integrantes de la red criminal que, en un escenario de juicio, se hubiesen podido convertir en los principales testigos en su contra y de esta manera lograr su condena.

“Sabía que se concertaba para la comisión de delitos, entre ellos el homicidio, que disparaban arma de fuego, sin permiso de autoridad competente, en contra del senador Miguel Uribe Turbay con el fin de asesinarlo, que usaba a menores de edad para la comisión de delitos y que destruía elementos que podían servir de prueba y quiso hacerlo”, dijo el abogado.

Para las víctimas, existen los elementos de prueba: los testigos, las declaraciones, videos y soportes técnico forenses para demostrar la responsabilidad que tiene alias El Costeño en el delito de homicidio agravado y que dejó como víctima al senador Miguel Uribe Turbay, de ahí que una rebaja de pena sin mayor aporte de colaboración, resulta una injusticia.

Tras ser capturado, alias El Viejo contó quién dio la orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay. Foto: API/ Semana

“El eventual aval del preacuerdo estaría en contravía con una de las finalidades de los preacuerdos previstas en el artículo 348 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que esta aceptación frente al comparativo de la pena en juicio oral derivaría en un beneficio punitivo excesivo, conllevando cuestionamientos y desprestigio a la administración de justicia”, señalaron las víctimas.

El acuerdo que fijó la Fiscalía con alias El Costeño llegó a los 26 años de cárcel, menos de la mitad de la exigencia que hacen las víctimas en un delito como homicidio agravado y en la dimensión que fue presenciado por todo el país. El juez tendrá que definir, el próximo primero de julio, si acepta los argumentos de las víctimas y niega esa negociación.