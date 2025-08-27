Defensa de Miguel Uribe Turbay reaccionó a la condena contra el menor sicario: “No se equipara con la vida que arrebató”

En una audiencia reservada fue sentenciado este miércoles, 27 de agosto, el menor que le disparó al senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, mientras se encontraba en un evento político en el parque El Golfito, del barrio Modelia, occidente de Bogotá.

Tras conocerse la sentencia, el abogado Víctor Mosquera Marín, quien representa a los familiares del congresista, cuestionó los beneficios que le otorga la ley a los menores de edad que participen en este tipo de hechos criminales.

Pese a que es una de las sanciones más altas (siete años de privación de libertad), el jurista asegura la Ley de Infancia y Adolescencia “incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo”.

Igualmente, reclamó que pese a que respeta la sanción de 84 meses que le impuso la justicia, no la comparte por el daño causado a los hijos, esposa, hermanos y padre del precandidato presidencial, quien falleció el pasado 11 de agosto.

“Esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado”, manifestó el abogado penalista por medio de su cuenta en X.

Bajo la Ley de Infancia y Adolescencia se impuso una de las sanciones más altas al menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay: 84 meses. Respetamos la decisión, pero esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado. Esta ley incentiva que el crimen use… — Victor Mosquera Marin (@VictorMosqueraM) August 27, 2025

Fuentes cercanas señalaron que el apoderado de la familia Uribe Turbay presentó un recurso de apelación en contra del fallo de primera instancia.

La sentencia se emitió después que el menor, quien fue detenido después de propinarle dos disparos al senador, reconociera su participación en los cargos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.

“La decisión precisa que el menor de edad deberá permanecer siete años privado de libertad en un centro de atención especializada", señaló el ente investigador por medio de un comunicado de prensa.

La investigación arrojó que el menor de edad fue contactado y convencido de ejecutar el ataque armado contra el senador del Centro Democrático.

De esta forma, el pasado sábado 7 de junio fue citado al barrio Modelia, en la localidad de Fontibón y, a bordo de un carro conducido por Carlos Eduardo Mora González, recibió una pistola Glock 9 mm de manos de Elder José Arteaga Hernández, conocido con el alias de Chipi o el Costeño.

Poco tiempo después, descendió del vehículo, caminó al parque El Golfito donde Miguel Uribe Turbay participaba en una concentración política, se metió en el grupo de personas, se acercó a la víctima, desenfundó el arma y le disparó dos veces.

En medio de su intento de huida por las calles del sector, el adolescente fue interceptado por integrantes del esquema de seguridad del precandidato y un grupo de ciudadanos.

Durante la audiencia de acusación realizada el pasado 4 de agosto, el joven aceptó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Sepelio y honras fúnebres del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Pese al trágico suceso, la Fiscalía General no le añadió el delito de homicidio agravado.

¿Quiénes son los otros capturados por el atentado a Miguel Uribe Turbay?

Hasta la fecha, seis personas se encuentran privadas de su libertad en medio de las investigaciones por la logística y planeación del atentado.