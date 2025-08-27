La Corte Suprema de Justicia se abstuvo de investigar al senador del partido Cambio Radical, Carlos Abraham Jiménez, en el escándalo de presunta corrupción conocido como ‘Las Marionetas’.

Se trata del caso en el que se indagaba la supuesta intervención en el contrato 670 de 2021 que fue suscrito entre el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y Proyecta Quindío.

Este se había suscrito por un monto cercano a los 50 mil millones de pesos y en ese proceso también estuvieron salpicados otros legisladores, como su compañero de bancada, el senador Carlos Fernando Motoa.

El caso de ‘Las Marionetas’ se remonta al proceso por el que fue enviado a la cárcel el fallecido senador Mario Castaño, quien fue señalado de direccionar contratos del Estado en varios departamentos para favorecer a los congresistas.

Un documento de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia confirmó que: “Se resolvió inhibirse de conformidad con lo argumentado en la parte emotiva de esta providencia, de abrir instrucción contra los senadores Carlos Fernando Motoa y Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical, Juan Samy Merheg, del Partido Conservador, y Juan Felipe Lemus, del Partido de la U, con ocasión de los hechos materia de las presentes diligencias”.

Este caso también había salpicado al senador del Centro Democrático Ciro Ramírez, quien fue detenido en diciembre de 2022 y recuperó su libertad en mayo de este año, lo que le permitió volver a ocupar su curul en el Congreso de la República.

Al final, la Corte resolvió inhibirse de abrir investigación contra Motoa, Jiménez Merheg y Lemus, lo que cierra la posibilidad de llevarlos a juicio por el entramado de corrupción que lideró Mario Castaño. El caso de Ramírez, en contraste, sigue en proceso de investigación dentro del alto tribunal.

“Ninguna de las pruebas practicadas y valoradas en la investigación previa demostró mi participación en tan reprochable entramado criminal. Circunstancia que confirma mi inocencia y que no existen razones para continuar con el proceso”, comentó el senador Motoa.

Desde el equipo del senador Jiménez compartieron un comunicado en el que señalaron que “solo las pruebas hablan, y en este caso, todas dijeron lo mismo: Carlos Abraham Jiménez López es inocente”.