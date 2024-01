El carrusel del Congreso: estos son los detalles desconocidos del expediente que involucra a seis senadores con un millonario desfalco a Prosperidad Social

Así operaban

En hojas de cuaderno

Botín millonario

“La obra no se contrató mediante licitaciones públicas y la interventoría no se hizo mediante concurso de méritos. Fue así como se garantizó que en esos procesos de contratación, por parte de la organización criminal, se siguieran las instrucciones de los senadores, con lo cual, en últimas, se beneficiaron esos intereses particulares”, resaltó la fiscal, quien anticipó que destapará todas las pruebas durante el juicio.

En los contratos 670 de 2022 y 077 de 2022, “Pierre (el exdirector del DPS) le referenció a Pablo César que el dueño de ese contrato era un representante a la Cámara de nombre Milton”. Se trata de un nuevo nombre, al parecer plenamente identificado por las autoridades, pero que no fue ventilado para no entorpecer la investigación.

Recursos para la paz

En diálogo con SEMANA, el senador Motoa aseguró que no conoce los detalles del proceso y dijo que no se le ha permitido “ejercer el derecho de contradicción”. Igualmente, manifestó que nunca, en los 18 años que lleva en el Congreso, ha tenido contacto o relación alguna con las personas que se encuentran en la cárcel y que lo han señalado de exigir contratos.

Por su parte, el senador Barreto fue prudente en sus declaraciones. “Nunca me reuní con esa persona que está hablando, él no me conoce ni yo tampoco. Todo mi respeto a los organismos de control y justicia. Estoy dispuesto a atender las investigaciones”.

El senador Abraham Jiménez pidió que se cumpla el debido proceso. Advirtió que lo han señalado sin escuchar su versión. “Estamos interponiendo acciones legales para que la Fiscalía, mientras no tenga pruebas contundentes, no nos ponga en ese organigrama”, dijo.

En su caso, el senador Juan Samy Merheg dijo que no ha tenido ninguna relación con actividades ilícitas en lo referente a García Jacquier. Afirmó que “no tiene contratistas o intermediarios y no ha visitado ninguna entidad estatal para proponer o conseguir ventaja para contratista alguno”.

Finalmente, el senador Juan Felipe Lemos sostuvo: “Mis actuaciones siempre han sido ajustadas a la ley. No he participado directa ni indirectamente en el direccionamiento de contrato o proyecto alguno de la empresa Proyecta Quindío, con la cual no tuve relación de ninguna índole. Soy respetuoso de la justicia y estaré atento para responder sus llamados con la disposición que he tenido desde cuando inició la investigación previa”.