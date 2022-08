Exclusivo: Audios que probarían las vueltas de Mario Castaño y su red, para quedarse con los contratos y la plata de las obras

Siguen las revelaciones en el marco del gigantesco escándalo de corrupción que ya tiene tras las rejas a su principal protagonista, el senador Mario Castaño; a siete alcaldes, contratistas y asesores, que participaron de esta red que presuntamente se dedicaba a “cazar” contratos de obra pública en diferentes municipios para, a cambio de jugosas coimas, facilitar la aprobación y ejecución de las obras.

El negocio, al parecer, era redondo, pues incluso quienes ejecutaban los contratos formaban parte de la red, que con el avance de las investigaciones de la Fiscalía se está desmoronando.

SEMANA revela en exclusiva interceptaciones telefónicas legales, que forman parte de las pruebas en el extenso expediente, en las cuales se escucha cómo cuadran los negocios, cómo preparan papales chimbos para que les giren los recursos, cómo dirigen a los alcaldes para que presenten los proyectos, con la condición que “las obras se hagan con su gente”.

El primer audio lo protagonizan justamente el senador Castaño y uno de los alcaldes que más se ha visto enredado en este escándalo, el de Armero, Medardo Ortega, quien se encuentra detenido y ya ha dado a conocer su intención de colaborar con la justicia para, a cambio de beneficios judiciales, ayudar a desenredar la maraña de corrupción.

En el audio se escucha como Castaño le reclama por no reunirse con “empresarios amigos”, pero, de un momento a otro, el alcalde Ortega asegura que se encontraron con el botín de oro, y hace referencia a un negocio que pasó, supuestamente, de 10 mil a 150 mil, en este caso se busca establecer la cifra que parece estar tasada en millones de pesos.

AUDIO

Senador Mario Castaño: Estamos con los empresarios de Ibagué, los empresarios de Ibagué lo están esperando alcalde para que usted los invite a almorzar, pero usted no llega, usted con esa gordura le va a dar un infarto. Acá le tengo el médico para que lo atienda de una vez.

Medardo Ortega (alcalde de Armero): Ahorita le cuento una historia para que se ría Mario

Mario Castaño: Si no le hacen un bypass le hacen una lipo mijo pero risas

Medardo Ortega: Escúcheme Mario, que ahora le cuento que encontramos el botín de oro

Mario Castaño: Si encontró esa vaina, gracias a mi Dios eso sí existe

Medardo Ortega: No y no son 10 mil son 150 mil

Mario Castaño: Bueno, miramos a ver, chao

Medardo Ortega: Perdón

El senador Castaño, cuando se habla de este monto de dinero, corta de forma abrupta esta conversación, no sin que antes el alcalde de Armero, presentara excusas por la imprudencia.

En otro audio, también en poder de SEMANA y que forma parte de ese extenso material probatorio, es un contratista de la red del senador Liberal, llamado Pablo Monteros, quien le da instrucciones Alexander Ortiz, funcionario de la alcaldía de Piendamó, sobre cómo debe tramitar unos papeles para que les cancelen un dinero, aun teniendo claro que no están completos.

Tal es el descaro que se nota en este audio, que de forma jocosa Ortiz le dice que se trata de un “concierto para delinquir”. El calificativo no es para menos, pues incluso le pide “mandar actas de liquidación, actas finales, actas de modificación. Ya pa’ hoy, para imprimir mañana, te pagan mañana, todas así no tengan trámite” y de este modo asegurar el dinero, así no estén los documentos en regla.

AUDIO

Juan Pablo Monteros: Mijito, Juan Pablo Monteros a su disposición

Alexander Ortiz: Ay .. señor

Juan Pablo Monteros: Pero buena, le toca que trasnochar como un putas…

Alexander Ortiz: Échela.

Juan Pablo Monteros: Si mandar actas de liquidación, actas finales, actas de modificación. Ya pa’ hoy, para imprimir mañana, te pagan mañana, todas así no tengan trámite…

Alexander Ortiz: Jajajjajaja jueputa no seas malparido ¿De verdad?

Juan Pablo Monteros: En serio… Acabo de ir a hablar con Víctor Hugo, mañana, como es el todo en afanes, hoy entregan las actas el ingeniero Monteros, me le paga Centro de convivencia, me le paga aula definida y me le paga (inaudible) y él en la próxima semana le entrega los trabajo tales.

Alexander Ortiz: Pues eso es un concierto para delinquir lo que hicieron ustedes ahí

Juan Pablo Monteros: No marica se equivocaron de fecha y todo, pero hacele..

Alexander Ortiz: No pues claro yo tengo ahí… ahhh pero a pisitado si no? no?

Juan Pablo Monteros: No, pisitado no. Lo que no puedo, jueputa se nos quedan los 17 embolatados..

Alexander Ortiz: No marica que nos el centro de este, y el lunes nos paguen el resto no importa. Con ese desencuaramos dos o tres

Juan Pablo Monteros: Si pero es que ese man dijo que ya, ya, ya… nosotros podemos las sedes educativas varias, esas no tienen adicional.

Alexander Ortiz: Ah jueputa, cómo hago… bueno , sisisisis ese es, ese es, dale dale.. esos dos y adicional del otro y pisitado, pues el adicional de pisitado

Juan Pablo Monteros: Pisitado no tenemos esos problemas… porque siempre salía bien, eso no cierra, si pasamos legalizamos todo, pasamos en enero se paga.. no hay ningún problema

Alexander Ortiz: Ahora si eso ya se acabó.

Juan Pablo Monteros: Pero es que no tenemos hecha la viabilidad para la adicional, nos pagan ahora a los trancazos y se pierden 29 millones huevón

Alexander Ortiz: nonononono ni este, ni esa plata no se puede perder.

Juan Pablo Monteros: Por eso nosotros liquidamos dos y este man se convence, es que necesitamos huevón.

Alexander Ortiz: No, pero con esos dos respiramos

Juan Pablo Monteros: Eso y él también respira y nos quita la pata del cuello.

En un tercer audio se escucha a otro de los alcaldes que se encuentra emproblemados con la justicia, Ronal Villegas, del municipio de Suárez, por presuntamente formar parte de la red de corrupción de Castaño. En la grabación se escucha cómo cuadran la construcción de una cancha de fútbol sintética de cerca de 1.200 millones de pesos.

Pero no es solo la construcción de esta obra que un asesor de Castaño, no identificado, se compromete a tramitar, sino que además la obra tiene que realizarse con “la gente de la red”.

AUDIO

No Identificado: ¿Cómo está usted?

Ronal Villegas (Alcalde de Suárez): Bien

N.I.: Ah bueno, alcalde, entonces mire ¿qué habría que hacer?, montar los estudios y diseños del proyecto para poder hacer toda la parte técnica y montar los diseños, para poder presentar a Coldeportes. Hacemos un estadio, osea una cancha sintética con graderías, osea que nos armamos un proyectico por ahí de unos de 1.200 a 1400 millones de pesos

Ronal Villegas: Sí señor, ¿Para cuántas canchas, para una?

N.I.: Si una, pero osea una cancha grande, osea una cancha que cumpla con la reglamentación, una cancha grande y le metemos graderías y miramos si nos alcanza la platica, de acuerdo con lo que demos y la cerramos. Osea para que le quede una cosa bien armadita a usted ¿usted tiene la cancha, osea ya la tiene como identificada?

Ronal Villegas: ¿ya tengo, ya tengo varias canchas, ¿cuántas podemos hacer, unita?

N.I.: No, pero es una cancha sintética grande, acuérdese que es una cancha sintética con graderías y cerrada, osea armamos un proyectico bien bueno

Ronal Villegas: No para micro sino para futbol….

N.I.: No, para fútbol, sintética grande. Nooo, que quede el municipio con una cancha pero prácticamente queda con estadio. Es una cancha con gradería, cerrada, con gramilla sintetica, si ve…

Ronal Villegas: Sí señor

N.I.: Entonces que es lo que se necesita alcalde, osea, armar unos estudios y diseños de eso, que eso valdría una mínima, si ve

Ronal Villegas: Sí señor

N.I.: Y ya el resto es el senador el que se encarga del resto, entonces usted me dice cuando podemos hacer eso para mandarle a la gente

Ronal Villegas: ¿Bueno, la mínima nosotros la contratamos? ¿Me toca a mi?

N.I.: Sí claro, eso sí, es lo único que le toca a usted, porque es lo único que le toca a usted, el resto usted sabe que el senador tiene acá el recurso

Ronal Villegas: Entonces la contratamos con la gente suya

N.I.: Sí claro, exactamente

Ronal Villegas: Mándemelo, mándemelo, cuando me los puede mandar

N.I.: No, usted me dice cuándo es, porque no coloca en contacto con alguien de la confianza suya para yo poderle mandar documentos y todo pues…