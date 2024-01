Atención | Fiscalía pide orden de captura internacional contra Pierre García, exdirector del DPS, implicado en el caso de ‘Las Marionetas’

La fiscal sostiene que el procesado ha entregado información falsa sobre su lugar de ubicación: “Es el sujeto Pierre García quien se ha burlado de la administración de justicia, se ha burlado de su estrado judicial, aportando información falsa sobre su lugar de domicilio. En caso de que no se emita esa orden de captura, existe un grave riesgo de no comparecencia (...) y de que siga delinquiendo”.

Tras la pregunta de la jueza de control de garantías, el exfuncionario se declaró inocente. “Su presentación es clara, he entendido, conozco mis derechos y no necesito hablar con mi abogado... Rechazo los cargos que me imputa la Fiscalía, soy inocente, lo demostraré con pruebas con mi defensa y, por ello, no acepto los cargos”.