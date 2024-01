Fiscalía pide cárcel para Pierre García Jacquier, exdirector del DPS, por graves actos de corrupción relacionados con la red del senador Ciro Ramírez

Tras la pregunta de la jueza de control de garantías, el exfuncionario se declaró inocente. “Su presentación es clara, he entendido, conozco mis derechos y no necesito hablar con mi abogado... Rechazo los cargos que me imputa la Fiscalía, soy inocente, lo demostraré con pruebas con mi defensa y por ello no acepto los cargos”.