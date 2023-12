“Soy inocente”: Pierre García Jacquier, supuesto enlace en entramado de corrupción que tiene al senador Ciro Ramírez en la cárcel

El exdirector del Departamento para la Prosperidad Social no aceptó los cargos de la Fiscalía, mientras insistió en que el relato de los hechos fue confuso y lleno de contradicciones. De ahí que espera, en otras etapas del proceso, defender su inocencia y demostrar que lo dicho por el ente acusador no tiene soporte legal ni probatorio.

“Su presentación es clara, he entendido, conozco mis derechos y no necesito hablar con mi abogado... Rechazo los cargos que me imputa la Fiscalía, soy inocente, lo demostraré con pruebas con mi defensa y por ello no acepto los cargos”, dijo el exfuncionario ahora imputado.