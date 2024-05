Polémica por ‘chiste’ del comediante Gabriel Murillo: “Mis amigos dicen que mi apartamento huele a lo que huele el Chocó”

Si bien la comedia y la sátira tienen cabida para hacer comentarios que no se harían en otros espacios o que no son políticamente correctos, el comediante Gabriel Murillo, conocido como ‘El Gordo Murillo’ ha sido fuertemente cuestionado por un chiste que hizo en uno de sus shows en contra de uno de los departamentos más pobres del país, el Chocó.

“Mi mamá me mete en problemas todo el tiempo. A mí no me gusta visitar mucho a mi mamá porque el apartamento de mi mamá vive limpio todo el tiempo. Mi apartamento es un asco, huele asqueroso todo el tiempo. Mis amigos dicen que mi apartamento huele a lo que huele el Chocó. Y yo... (risas) yo creo que sí un poquito. Yo creo que el Chocó debe oler como a Yogo Yogo vencido”, aseguró Murillo.