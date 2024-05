Gobernadora de Chocó, desesperada por la violencia, pidió a Petro que “no los deje solos” y alertó: “tuvimos una semana de horror”

De la misma manera, señaló la gobernadora que hace cinco meses Otty Patiño, alto Comisionado para La Paz, no visita al Chocó, dejando “fríos” los diálogos de paz con estructuras criminales.

“A la par que tenemos a la Fuerza Pública reforzando, Presidente, retomemos el proceso de paz porque es algo que se quedó absolutamente frío. Durante estos últimos cinco meses no hemos tenido ni una sola visita del alto consejero presidencial para la paz, Otty Patiño, no hemos tenido ni una sola reunión que pueda reactivar la mesa de negociación de paz y los jóvenes, por supuesto, perdieron la esperanza en que haya una posibilidad de una salida negociada al conflicto en el que estamos viviendo”, dijo la gobernadora.

Y agregó en su discurso: “Tenemos que reactivar la mesa de paz en Quibdó, es urgente, es obligatorio y le pedimos, por favor, Presidente, que no nos deje solos con este problema porque la calidad de vida es esto, la calidad de vida es traer soluciones energéticas, la calidad de vida es traer a donde no lo había la posibilidad de que la escuela sea un entorno seguro, un entorno que entregue oportunidades en cualquier parte”.

“Si yo lo pudiera hacer, yo lo haría, presidente, me sentaría yo misma a la mesa con ellos, pero usted sabe que la ley no me lo permite a mí. Entonces, por favor, yo creo que es momento de que Quibdó sienta que volvemos a enfocarnos en la seguridad”, dijo.