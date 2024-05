Gobernadora del Chocó rechazó polémico ‘chiste’ que hizo el comediante Gabriel Murillo

“Mi mamá me mete en problemas todo el tiempo. A mí no me gusta visitar mucho a mi mamá porque el apartamento de mi mamá vive limpio todo el tiempo. Mi apartamento es un asco, huele asqueroso todo el tiempo. Mis amigos dicen que mi apartamento huele a lo que huele el Chocó. Y yo... (risas) yo creo que sí un poquito. Yo creo que el Chocó debe oler como a Yogo Yogo vencido”, aseguró Murillo.

¿Qué respondió Gabriel Murillo ante la polémica?

“Yo nunca lo concebí como un chiste racista, cuando yo hablo, cuando hago la comparación de que mi apartamento huele a lo que huele el Chocó, yo no estoy hablando de las personas que habitan el Chocó sino como cuando uno pasa por un sector de Bogotá y dice ‘uy, esto huele a caño’, es más como del lugar de la zona, entonces el chiste no se trata sobre las personas sino sobre la zona”, aseguró el comediante quien reconoció que nunca ha ido al Chocó.

“Todo lo que uno sabe del Chocó y ha visto, me acuerdo que hubo un reportaje de Pirry o de alguien que hablaba de una parte de personas que vivían en la basura, como ese tipo de cosas, entonces uno ve eso en las noticias y dice ‘oiga, ¿a qué olerá ese sitio?’, entonces yo en ese momento pensé pues no debe oler muy rico”, agregó el comediante.

Murillo afirmó que se convirtió en chiste porque considera que las personas tienen ese mismo contexto y que hizo ese mismo show en unos 53 municipios donde escuchó risas. Sin embargo, no estuvo en el Chocó. “En todos esos shows la gente reía, entonces quiere decir que no estoy loco, no estoy diciendo algo que no se haya pensado, para que haya una risa tiene que haber una identificación”, afirmó.