Mujer denuncia caso de racismo por un conductor de aplicación que se negó a llevarla: “en su carro no se montaban negros”

Una mujer recibió un fuerte comentario de un conductor de una aplicación de movilidad, quien que se negó a prestarle el servicio a razón de su color de piel al afirmar que “en su carro no se montaban negros”, según contó la afectada.

“Para quienes dicen que el racismo no existe en Colombia, llamé un servicio de @Uber_Col en la ciudad de Bogotá y el señor cuando vio que era una mujer negra me dijo que había cancelado el servicio por qué en su carro no se montaban negros. Aquí el video”, aseguró en su cuenta de X.