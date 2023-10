Condenan a Daniela Ospina Loaiza, la ficha clave en la red de corrupción de Mario Castaño; redireccionó contratos para el exsenador

Las pesquisas también revelaron que la ahora condenada experimentó un aumento significativo en su patrimonio, ascendiendo a 60 millones de pesos, debido a su participación en actividades ilegales. Además, suscribió un contrato de prestación de servicios profesionales con el Congreso de la República por valor de 20 millones de pesos; sin embargo, no cumplió con las tareas acordadas. Como resultado del acuerdo previo, Ospina Loaiza reembolsó la suma de $80.950.000.

La caída del corrupto senador Mario Castaño

El político, que ni sonaba ni tronaba en el Congreso, se movía como un tiburón en las aguas de la contratación pública. Así lo relata en detalle la sentencia de la Corte Suprema, en la que se expone como llegó a los Ministerios del Deporte, Cultura, Interior y Hacienda. También a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), así como a las alcaldías de varios municipios de Caldas, Cauca, Quindío, Tolima, Risaralda y Chocó, con sus respectivas gobernaciones. Sus tentáculos parecían no tener límites.

“No, mija, es que eso es irresponsable, Lorena, la gente no entiende que la vida no es así, la gente nunca entiende que deben ser organizados y juiciosos. Dios me ayudó mucho dejándome formar como contador, porque yo tengo un complemento que requería para la vida”. Frente a esta situación, su lobista de confianza intentó calmarlo asegurando que buscaría la forma para que le entregaran la comisión por una obra de canchas sintéticas.