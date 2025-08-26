Miguel Uribe Londoño ratifica su aspiración a la Presidencia: “No me van a quebrar”

Miguel Uribe Londoño confirmó su aspiración a las elecciones presidenciales de 2026 en las que, en primera instancia, se enfrentará a los demás precandidatos del Centro Democrático mediante una encuesta interna que definirá al candidato oficial de ese partido.

El papá del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un magnicidio, tomó las banderas de su hijo después de una llamada con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en la que el mismo exmandatario puso en manos de la familia la decisión sobre qué camino tomar con el puesto que tenía su hijo en la consulta.

“Ya sé que estoy en la mira de los mismos intereses siniestros que cesaron la vida de mi hijo. Quiero que sepan que no me intimidan y no me van a quebrar”, afirmó Uribe Londoño.

Miguel Uribe Londoño confirmó su aspiración a la Presidencia para las elecciones de 2026. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/fY0Kw82pTT — Revista Semana (@RevistaSemana) August 26, 2025

El precandidato dio su primer discurso de campaña desde la Plaza Núñez del Congreso de la República y mirando hacia la Casa de Nariño.

“Estoy aquí para levantar junto a ustedes un movimiento que no nace de la ambición, sino del sacrificio. Un movimiento que no se inspira en la rabia, sino en la dignidad, un movimiento que transforma la sangre de los mártires en semillas de libertad. Hoy lo anuncio: me entrego por completo a esta causa”, prometió.

Miguel Uribe Londoño habla sobre su aspiración a la Presidencia | Foto: SEMANA

Uribe Londoño contó que el mismo día del entierro de Uribe Turbay le ofreció al expresidente Uribe Vélez definir el destino de esa causa política que representaba el congresista y recordó que él fue uno de los fundadores del Centro Democrático.

A renglón seguido, señaló que, si su hijo estuviera vivo, él le habría querido que abanderara su causa.

“Gracias por todo ese respaldo que me ha ayudado a tomar esta decisión que quiero comunicar hoy, una decisión que estoy seguro está del lado correcto de la historia. Ha nacido una fuerza indestructible. De este sacrificio nació un juramento que hoy hago público: Colombia jamás volverá a arrodillarse frente a la injusticia ni frente a la violencia”, aseguró.

Uribe Londoño prometió levantar un movimiento inspirado en la dignidad al que invitó a todos los partidos políticos y a las personas que no siguen a ninguna colectividad a sumarse a su campaña. Además, resaltó que él mismo forjó los valores que caracterizaban al fallecido congresista, quien fue el más votado de las elecciones legislativas de 2022.