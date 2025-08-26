Este martes 26 de agosto el senador Iván Cepeda Castro presentó una denuncia ante la Fiscalía General en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de calumnia agravada, injuria agravada, hostigamiento agravado y amenazas.

En la acción judicial, que también está dirigida contra Tomás y Jerónimo Uribe Moreno; y al presidente del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, se citan las declaraciones que se hicieron en los últimos días en medios de comunicación y redes sociales.

“Se ha desplegado una campaña sistemática de persecución y difamación que atenta contra nuestra integridad moral”, precisó el senador mediante un comunicado que también está firmado por los abogados Reinaldo Villalba (defensor del senador); Miguel Ángel del Río (quien representa a Juan Guillermo Monsalve y Deyanira Gómez); y Juan David León Quiroga (defensor del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo).

Estos señalamientos, añade, aumentaron después de la decisión emitida por la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, que condenó a doce años de prisión al exmandatario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Con estos mensajes, insisten, se están afectando los derechos a la vida y a la integridad personal. “Para ello, junto con líderes, militantes y simpatizantes de Uribe Vélez y de esa colectividad política, han hecho publicaciones en redes sociales, declaraciones en medios de comunicación y campañas de descrédito fuera del país en las que, incluso, se nos endilga falazmente la comisión de conductas punibles”.

En otro de los apartes del comunicado se manifiesta que al senador lo han “acusado falsamente” de ser el “máximo jefe político de las Farc”, “el perfecto camarada de las Farc”, “determinador político del narcotráfico”.

Por lo que indicó que estos “señalamientos mendaces y calumniosos, que tienen por propósito afectar su reputación, poniendo en alto riesgo su seguridad”.

Esto se suma a los hechos conocidos recientemente sobre un plan que estaría orquestando el abogado Diego Cadena para vincular al senador y al abogado Miguel Ángel del Río de tener vínculos con organizaciones dedicadas al narcotráfico.

“Así como con una demanda interpuesta ante el Consejo de Estado, con copia a la Corte Suprema de Justicia, en contra de Iván Cepeda Castro, en la que se le acusa falazmente de ‘lavado de activos provenientes del narcotráfico’, y en la que fue suplantado el abogado Óscar Armando Díaz Campos”.