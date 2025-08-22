Suscribirse

Política

Iván Cepeda confirma que será precandidato presidencial para 2026

El senador hizo el anuncio en un evento en Nariño.

Redacción Semana
23 de agosto de 2025, 12:01 a. m.
iván cepeda Senador
Iván Cepeda, senador. | Foto: juan carlos sierra-semana

Apareció otro precandidato presidencial de izquierda en el país. Se trata del senador Iván Cepeda, quien anunció este viernes 22 de agosto que lanzó su aspiración para llegar a la Casa de Nariño.

Cepeda cobró fuerza en el círculo cercano del presidente de la República, Gustavo Petro, luego del juicio que se llevó a cabo en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Contexto: Alertan en vivo preocupante plan que tendría Petro para llevar a Colombia al socialismo: “Quitando el alma y el espíritu”

Juicio que terminó con una condena en primera instancia proferida por la jueza 44 penal de circuito en los Juzgados de Paloquemao a 12 años de prisión, por los delitos de soborno en acción penal y fraude procesal, mientras que Uribe Vélez fue absuelto por el cargo de soborno a testigos.

Iván Cepeda puso su nombre para las elecciones presidenciales de 2026 a consideración de la ciudadanía en medio de un evento que se llevó a cabo en Pasto, Nariño.

“Soy defensor de derechos humanos, sobreviviente del genocidio político, hijo de un senador de la Unión Patriótica, asesinado por su compromiso con los derechos de la gente”, expresó.

Iván Cepeda reacciona a la libertad de Álvaro Uribe y confirma apelación.
Iván Cepeda reacciona a la libertad de Álvaro Uribe y confirma apelación. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (JUAN CARLOS SIERRA PARDO) y (Esteban Vega La-Rotta / Semana)

Además, indicó en el evento: “Creo profundamente en la verdad y la justicia. Creo en el poder de las víctimas para derrotar la impunidad, dignificar a las comunidades lesionadas por la violencia y construir una verdadera reconciliación nacional. Creo en la paz como camino y en el diálogo como herramienta para cerrar el ciclo de violencia que ha marcado nuestra historia. He sido facilitador y negociador en procesos de paz, y he actuado como mediador entre gobiernos y movimientos sociales”.

Discurso precandidatura Iván Cepeda Castro by Publicaciones Semana S.A.

“Creo en la equidad. Durante años he acompañado las luchas de comunidades populares y campesinas golpeadas por la pobreza, el despojo y el desplazamiento. Sus causas son también las mías. Creo en la ética pública y rechazo toda forma de corrupción. Desde el Congreso he ejercido con firmeza el control político, enfrentando estructuras criminales y mafiosas sin vacilaciones”, manifestó.

Iván Cepeda destacó los primeros 90 días de mandato de Gustavo Petro.
Iván Cepeda y Gustavo Petro. | Foto: SEMANA

Frente a la decisión de lanzarse a la arena política para llegar a la Casa de Nariño, anotó el senador Iván Cepeda del Pacto Histórico: “Tomo esta decisión en obediencia a la voluntad colectiva. No entiendo la política como el mero ejercicio de aspiraciones personales, sino como un compromiso con las causas justas y con el mandato del pueblo. Desde el inicio de esta campaña electoral dejé claro que no era mi intención aspirar a la Presidencia”.

“Sin embargo, hoy doy este paso después de escuchar, con atención y con la mente abierta, solicitudes que para mí es difícil —diría imposible— ignorar".

Contexto: Gustavo Bolívar reaccionó a escalada terrorista y dijo cuál tiene que ser la solución: “Por eso me dicen que soy mal candidato”

Y concluyó: “Como sociedad marcada por una historia de violencia, desigualdad, patriarcado y racismo, padecemos una profunda degradación moral. Hemos heredado el miedo a la libertad, el desprecio por los pobres, el sometimiento de las mujeres, la persecución de los pueblos ancestrales, la simulación de la democracia, el rechazo a la paz, la intolerancia frente al cambio social y la exclusión de quienes no poseen riqueza ni poder”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. María Fernanda Cabal rompió el silencio por ingreso del padre de Miguel Uribe Turbay como precandidato del Centro Democrático

2. Pescador es atacado por un tiburón mientras intentaba posar para una foto: video del momento

3. Aparecen detalles reveladores de la masacre en una finca de Mesitas del Colegio: una de las víctimas había asesinado a un policía

4. Fifa confirmó la sede del sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026

5. Once Caldas vs. Independiente del Valle por cuartos de Sudamericana: fechas y horarios para la ida y vuelta

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Iván CepedaprecandidatoPacto histórico

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.