Alertan en vivo preocupante plan que tendría Petro para llevar a Colombia al socialismo: “Quitando el alma y el espíritu”

Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga, habló en El Debate de SEMANA acerca de la decisión del Consejo de Estado de declarar nula su elección, una medida que no comparte en lo absoluto, pero que respeta.

El mandatario aprovechó la oportunidad para referirse a la realidad que se vive hoy en Colombia, especialmente después de la escalada terrorista que ha dejado 19 muertos. Entre otras cosas, Beltrán alertó en vivo de un supuesto plan que tendría el presidente Gustavo Petro para llevar a Colombia al “socialismo”.

“Los colombianos se están dejando engañar creyendo que el presidente tiene problemas mentales. No, señores, él sabe muy bien lo que está haciendo, sabe hacia dónde está llevando al país”, señaló.

El mandatario aseguró que Petro es consciente de cada uno de los movimientos que hace. | Foto: Joel González - Presidencia de Colombia

Por lo mismo, advirtió que estas situaciones de orden público, sumado a otros hechos que han tocado a líderes políticos, no es algo espontáneo, sino que detrás de todo “hay un plan” que ya se ha visto en otros países. “No hemos sabido leerlo”, apuntó.

El alcalde aseguró que, a diferencia de lo que piensan muchos sectores, el jefe de Estado sabe perfectamente en “dónde está parado” y entiende todo lo que está haciendo.

“Los colombianos no podemos ser ingenuos y dejarnos engañar por cortinas de humo. A Colombia la están llevando a un gobierno socialista, bajo una visión rancia de una política que le habla al más necesitado para ganarse la confianza, pero por detrás le está quitando el alma y el espíritu”, manifestó.

Por lo mismo, Jaime Andrés Beltrán les dejó en claro a los ciudadanos que no es un momento de distracciones, sino de estar alerta porque “todo lo que ha venido pasando tiene un propósito”.

Beltrán les pidió a los colombianos estar atentos de cara a 2026. | Foto: Presidencia

En ese sentido, resaltó la importancia de que exista una unión de diferentes sectores para evitar, de esta forma, que la realidad que se vive hoy en día se extienda por otros cuatro años más.

“Es hora de repensar muy bien hacia dónde estamos yendo, es hora de replantearnos cuál es el país que queremos para nuestros hijos. No podemos seguir haciéndonos los ciegos frente a una realidad que está pasando”, expresó.

De hecho, el mandatario bumangués puso de ejemplo lo que en su momento ocurrió en Venezuela, ya que, desde su punto de vista, fue una situación muy parecida a la que se da hoy en día en Colombia.

Por ello, sostuvo que esto es un “libreto calcado que lo han venido repitiendo de forma sistemática”. Fue más allá y dejó en claro que el caos y la crisis interna solo le conviene, de acuerdo con él, al jefe de Estado.

“No podemos seguir creyendo que lo que está pasando en las regiones, en contra de los que defienden la libertad y la democracia, es un tema espontáneo. Detrás de todo hay un plan y esa es la realidad que estamos viendo”, complementó su idea.

Por último, les hizo un llamado a los colombianos para que “abran los ojos” de cara a lo que será el futuro.

"Esa izquierda rancia está hoy en la lupa del país y todas las entidades internacionales (...) Son parte de esa corrupción nacional que tanto decían combatir": @soyjaimeandres #ElDebatehttps://t.co/XWDpMW4eNn pic.twitter.com/ap9QPW3l9u — Revista Semana (@RevistaSemana) August 22, 2025