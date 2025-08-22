Jaime Andrés Beltrán revela el plan B que tiene tras confirmarse la nulidad de su elección como alcalde de Bucaramanga

Este jueves 21 de agosto, la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó la nulidad de la elección de Jaime Andrés Beltrán, actual alcalde de Bucaramanga, por incurrir en doble militancia.

“Confirmar la sentencia del 12 de diciembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Bucaramanga, que declaró la nulidad de la elección de Jaime Andrés Beltrán Martínez como alcalde de Bucaramanga, período 2024 - 2027″, se indicó en el fallo de 90 páginas.

Por lo tanto, en El Debate de SEMANA, Jaime Andrés Beltrán fue consultado sobre si tiene pensado participar en las elecciones atípicas que se deben llevar a cabo en Bucaramanga para escoger su reemplazo, teniendo en cuenta el fallo del alto tribunal.

“Somos conscientes de que estas decisiones se toman con la sensatez. Lo que sí le puedo decir es que hay un escenario abierto, tanto en lo local como en lo nacional, y esas decisiones son las que vamos a estar tomando en los próximos días”, dijo Beltrán sobre el ‘plan B’ que tiene.

Así mismo, dijo que hasta que no exista un fallo en firme, Bucaramanga no la va a dejar al “garete”. “Vamos a luchar para que esta ciudad no se la tome la izquierda rancia que ha venido desbaratándola en los últimos ocho años”, advirtió.

De tal modo, en El Debate, Beltrán dejó claro que, de “aquí en adelante, van a pasar muchas cosas” con él, refiriéndose a su futuro político en Colombia.

“No solamente ahora. El otro año, en cuatro años, en cinco años, en cualquier momento. Lo que le puedo decir a los bumangueses, pero en especial a todos los colombianos, es que nosotros no hemos terminado. Esto para mí no es el final. Lo que hicieron fue anular la elección a la Alcaldía, pero nos abrieron un escenario gigante. Este es el comienzo de algo más grande. Pero la prioridad hoy, es Bucaramanga”, agregó Beltrán.

Por otra parte, sobre Paula Ramírez, su esposa, Beltrán dijo que, hoy por hoy, no están concentrados en una “candidatura próxima de ella”.