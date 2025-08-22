Suscribirse

El Debate

Jaime Andrés Beltrán revela el plan B que tiene tras confirmarse la nulidad de su elección como alcalde de Bucaramanga

El alcalde de Bucaramanga dijo que es respetuoso de la reciente decisión que tomó en su contra el Consejo de Estado.

Redacción Debate
22 de agosto de 2025, 5:43 p. m.
Semana por Colombia
Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucarmanga. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Este jueves 21 de agosto, la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó la nulidad de la elección de Jaime Andrés Beltrán, actual alcalde de Bucaramanga, por incurrir en doble militancia.

“Confirmar la sentencia del 12 de diciembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Bucaramanga, que declaró la nulidad de la elección de Jaime Andrés Beltrán Martínez como alcalde de Bucaramanga, período 2024 - 2027″, se indicó en el fallo de 90 páginas.

Por lo tanto, en El Debate de SEMANA, Jaime Andrés Beltrán fue consultado sobre si tiene pensado participar en las elecciones atípicas que se deben llevar a cabo en Bucaramanga para escoger su reemplazo, teniendo en cuenta el fallo del alto tribunal.

Habla Jaime A. Beltrán, alcalde de BUCARAMANGA: &quot;Somos una piedra en el zapato&quot; | El Debate

“Somos conscientes de que estas decisiones se toman con la sensatez. Lo que sí le puedo decir es que hay un escenario abierto, tanto en lo local como en lo nacional, y esas decisiones son las que vamos a estar tomando en los próximos días”, dijo Beltrán sobre el ‘plan B’ que tiene.

Así mismo, dijo que hasta que no exista un fallo en firme, Bucaramanga no la va a dejar al “garete”. “Vamos a luchar para que esta ciudad no se la tome la izquierda rancia que ha venido desbaratándola en los últimos ocho años”, advirtió.

Contexto: Simpatizantes salen a las calles de Bucaramanga en apoyo a Jaime Andrés Beltrán tras nulidad de su elección: “Tendrán que aguantarse”

De tal modo, en El Debate, Beltrán dejó claro que, de “aquí en adelante, van a pasar muchas cosas” con él, refiriéndose a su futuro político en Colombia.

&quot;Izquierda rancia está EN LA LUPA de Colombia&quot;: Jaime Andrés Beltrán | El Debate

“No solamente ahora. El otro año, en cuatro años, en cinco años, en cualquier momento. Lo que le puedo decir a los bumangueses, pero en especial a todos los colombianos, es que nosotros no hemos terminado. Esto para mí no es el final. Lo que hicieron fue anular la elección a la Alcaldía, pero nos abrieron un escenario gigante. Este es el comienzo de algo más grande. Pero la prioridad hoy, es Bucaramanga”, agregó Beltrán.

Por otra parte, sobre Paula Ramírez, su esposa, Beltrán dijo que, hoy por hoy, no están concentrados en una “candidatura próxima de ella”.

&quot;A COLOMBIA la están llevando a un gobierno socialista&quot;: Jaime Andrés Beltrán | El Debate

“Hoy, estamos concentrados en cerrar un ciclo en la ciudad de Bucaramanga. Es una persona [Paula Ramírez] que le duele tanto como a mí lo que está pasando en la ciudad. Nos duele mucho lo que estamos viviendo, porque esto lo guerreamos mucho. Para llegar acá nos tocó luchar 12 años y ella estuvo conmigo cuando nadie se quedó. Ella estuvo conmigo cuando no teníamos cómo levantarnos y nos levantamos juntos”, resaltó en El Debate el alcalde de Bucaramanga.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Revelan oferta de Real Madrid y Manchester United por figura de Selección Colombia: esto acabó pasando

2. Habla el papá de Valeria Afanador y dice lo que habría pasado con su hija desaparecida en Cajicá: “Tenemos clarísimo”

3. A 77 asciende el número de heridos por el atentado terrorista en Cali, tres se encuentran en estado crítico

4. Miguel Uribe Londoño será el quinto precandidato presidencial del Centro Democrático: asumirá las banderas de su hijo

5. ¿Juega Luis Díaz? Bayern Múnich confirmó su nómina titular para el debut en Bundesliga

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Jaime Andrés Beltránalcaldía de bucaramangaConsejo de Estado

Noticias Destacadas

Ministro del interior, Armando Benedetti rueda de prensa en el Senado

Precandidatos que se sometieron a pruebas de toxicología retan en vivo a Benedetti por su risa: “Debería responder con un examen”

Redacción Debate
Los candidatos de la coalición La Fuerza de las Regiones se sometieron a exámenes toxicológicos

VIDEO | Hablan los precandidatos presidenciales que se hicieron exámenes de toxicología: “No va a haber gobernante borracho, drogado ni impuntual”

Redacción Semana
Bomberil

VIDEO |Paula Ximena Henao Escobar explica el escándalo con las máquinas extintoras para el Cuerpo de Bomberos de Bogotá

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.