Alcalde de Bucaramanga reacciona ante decisión de nulidad de su elección por el Consejo de Estado: “No es momento para abandonar”
El pronunciamiento lo hizo por medio de X.
El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, reaccionó por medio de su cuenta de X sobre la decisión del Consejo de Estado que confirmó nula su elección como mandatario de la capital de Santander.
“Para los hijos de Dios todo obra para bien. Sigo en pie de lucha por la ciudad hasta que el fallo del Consejo de Estado esté en firme. Este no es momento para abandonar a Bucaramanga a su suerte”, dijo Beltrán.
Sigo en pie de lucha por la ciudad hasta que el fallo del @consejodeestado esté en firme. Este no es momento para abandonar a Bucaramanga a su suerte.
La seguridad de los ciudadanos es y será mi prioridad hasta el final.
Al mismo tiempo, señaló que no dejará solos a los ciudadanos de Bucaramanga que creyeron en su proyecto político.
“La seguridad de los ciudadanos es y será mi prioridad hasta el final”, finalizó el mandatario.
