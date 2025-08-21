Simpatizantes salen a las calles de Bucaramanga en apoyo a Jaime Andrés Beltrán tras nulidad de su elección: “Tendrán que aguantarse”

Tras conocerse la decisión del Consejo de Estado sobre la nulidad de la elección de Jaime Andrés Beltrán como alcalde de Bucaramanga, simpatizantes salieron a las calles para apoyarlo.

El mandatario había convocado una rueda de prensa para dar declaraciones ante este proceso que se conoció sobre el mediodía de este jueves, 21 de agosto.

La reacción de la comunidad ante esta situación se hizo notoria, por lo que cientos de simpatizantes se reunieron a las afuera de la Alcaldía de Bucaramanga para demostrar su apoyo.

Ante esta demostración, Beltrán compartió en su cuenta personal de X el panorama en el que, además, aprovechó el momento para enviar un mensaje a la ciudadanía.

“Los que tenían miedo de vernos trabajando por Bucaramanga, ahora tendrán que aguantarse vernos luchando por Colombia entera. Los que tienen al país en el abismo no se tomarán a nuestra amada ciudad“, manifestó el alcalde.

Por otra parte, Beltrán hizo énfasis en que esta decisión del Consejo de Estado se debía al resultado de hacerle oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Lo que ha venido pasando con todos los líderes de derecha que se han enfrentado, no solamente al presidente, sino a todo este sistema que quiere callar, ha pasado situaciones como las que han vivido muchos", mencionó frente a varios medios.

Además, el alcalde advirtió que la próxima nulidad de elección ocurriría en el departamento de Antioquia, sin mencionar contra cuál mandatario.

“Este es el resultado y el próximo es Antioquia, por eso tenemos que tener cuidado; si no nos unimos, si no recuperamos las regiones, va a ser muy difícil. Hoy es Bucaramanga, mañana es Antioquia”, detalló Beltrán.

Lo cierto es que el mandatario de los bumangueses ya se había pronunciado, apenas conoció la nulidad de su elección, momento en que también se refirió a la comunidad.