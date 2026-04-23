Destapan por qué Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella no quieren debatir con todos los candidatos: “Vacas al matadero”

Cada vez se acerca más la hora para que Colombia elija a su próximo presidente, pero hasta el momento no se ha hecho un solo debate en el que estén todos los candidatos, ni tampoco los tres que están punteando en las encuestas: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

En los últimos días, el candidato del petrismo desató una polémica al retar al abogado y a la militante del Centro Democrático a un debate, pero excluyó a los demás candidatos. A esto se suma que De la Espriella afirmó que la discusión solo se debería realizar entre los que están en los cuatro primeros lugares en la intención de voto.

Mauricio Lizcano, también candidato presidencial, habló de este tema en El Debate de SEMANA y contó lo que habría detrás de la negativa de Cepeda y De la Espriella para que haya un gran debate que reúna a todas las opciones que tienen los colombianos de cara a los comicios.

Los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Foto: Semana

“Lo que ha pasado con esto demuestra la condición humana de los propios candidatos. Lo que demuestra de Cepeda es que es un autoritario; lo que demuestra de Abelardo es que es un arrogante que solo debate con los de su mismo nivel; y de Paloma, demuestra que es una política acomodada”, señaló.

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Con esto, según dijo, lo que están haciendo es “pasarse la democracia por la faja” y recordó que todos los que van en estos momentos a competir en las elecciones cumplen los requisitos y, por lo mismo, deben estar en igualdad de posiciones.

Por lo mismo, sostuvo que, más allá de que la Constitución señala que todos somos iguales, en este caso esto no se estaría cumpliendo. “En realidad lo que hay es exclusión, discriminación”, apuntó.

“Esto es lo que le pasa al resto de los colombianos, entonces ojalá que Dios nos libre de estos candidatos, que se creen presidentes, que acomodan todo a su parecer”, añadió.

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Lizcano destacó que la ciudadanía tiene el derecho a ver los debates para poder tomar su decisión sobre por quién votarán. En ese sentido, advirtió que no se pueden poner condiciones teniendo como base las encuestas, ya que esto puede cambiar.

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De hecho, puso de ejemplo lo que ocurrió en el panorama político de Ecuador, donde Daniel Noboa, antes de un debate, tenía un 1 % y, tras tener la discusión, sumó apoyo y esto le permitió ser hoy en día presidente en ese país.

“Un debate sí puede cambiar la percepción del público. ¿Por qué quieren determinar que unos pueden y otros no?“, cuestionó.

El candidato afirmó que detrás de esto hay varios aspectos, como por ejemplo el miedo que tienen los punteros de perder ese apoyo, cómo funciona el sistema y la forma en la que los gremios le pagan a medios de comunicación.

“Todo puede cambiar si tenemos igualdad de condiciones y si los colombianos ven bien las propuestas, pero si nos quieren llevar así como vacas al matadero simplemente entre dos personas o tres, pues obviamente es muy difícil”, concluyó.