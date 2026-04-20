El candidato presidencial Mauricio Lizcano reprochó porque su nombre no ha sido incluido entre los invitados a los debates que se han desarrollado de cara a la primera vuelta del 31 de mayo.
El exministro afirmó que fue excluido de los espacios para aspirantes a la Casa de Nariño que se desarrollaron en el marco del Congreso de Naturgás y del encuentro de gobernadores en la Federación de Departamentos, asegurando que hay intereses de los sectores económicos que influyen en la decisión de a quiénes invitar.
“Quiero advertir una manipulación absurda que está sucediendo en nuestra democracia. Los gremios económicos, las asociaciones, a puerta cerrada, con sus recurso, deciden quiénes van y quiénes no van a los debates. Así sucedió la semana pasada en Naturgas y también en la Federación de Gobernadores, que maneja recursos públicos. Ellos se sientan, escogen quiénes son los candidatos y contratan medios de comunicación para hacerlo ver como si fuera democrático”, expresó el candidato.
Lizcano sostuvo que, aunque no representa gremios económicos, sí representa a los ciudadanos que firmaron por el grupo significativo de ciudadanos que avaló su aspiración presidencial, por lo que pidió que se apliquen “criterios transparentes” para definir quiénes asisten a esos espacios. “No pueden seguirnos discriminando por encima de otros candidatos”, concluyó el aspirante a la Cas de Nariño.
El candidato Mauricio Lizcano aseguró que hay una "manipulación" de los debates presidenciales en la que los poderes económicos eligen a quién invitar a esos espacios. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/P5iDSdvQcU— Revista Semana (@RevistaSemana) April 20, 2026