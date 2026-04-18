El blazer de Fajardo

Primero fue una corbata para inscribir su candidatura presidencial y ahora es un blazer. El candidato presidencial Sergio Fajardo ha puesto en marcha una estrategia en distintos frentes a fin de convertirse en una opción viable para la primera vuelta de las elecciones.

Sergio Fajardo desenmascara el comportamiento de Gustavo Petro con los alcaldes y gobernadores

En las últimas semanas apareció con una escoba para hablar de su iniciativa de “barrer” la corrupción, propuso un referendo contra la constituyente del petrismo y ahora se viste ocasionalmente de forma inusual. En la cumbre de los candidatos con los gobernadores del país, Fajardo decidió lucir un blazer gris con cuadros, una vestimenta poco habitual en él.

Incluso, cuando el candidato llegó ante las cámaras de la prensa para dar sus declaraciones, saludó a los periodistas con un mensaje particular: “¡Miren el blazer!”.