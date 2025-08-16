Suscribirse

Política

Sector del Pacto Histórico le pide a Iván Cepeda que sea precandidato presidencial

El senador les agradeció a Wilson Arias y Alfredo Mondragón, congresistas de la colectividad, quienes impulsaron la invitación para que se sume a la puja por la candidatura.

Redacción Semana
16 de agosto de 2025, 11:48 p. m.
Alfredo Mondragón, Iván Cepeda y Wilson Arias
Alfredo Mondragón, Iván Cepeda y Wilson Arias | Foto: Semana/Wirman Ríos/Semana

Aunque el Pacto Histórico tiene prácticamente definidos los nombres que buscarán la candidatura para las elecciones a la Presidencia de la República del próximo año, todavía hay personas que no han definido su futuro.

Este es el caso del senador Iván Cepeda Castro, a quien un sector del Pacto Histórico le coquetea para que se presente a la consulta del 26 de octubre, de donde saldrá el candidato que llevará las banderas de la colectividad.

Contexto: Encuesta del CNC para SEMANA revela que Gustavo Bolívar, Daniel Quintero y Carolina Corcho lideran la intención de voto en la consulta del Pacto Histórico

Hasta el propio precandidato Gustavo Bolívar manifestó, en entrevista con SEMANA, que Cepeda todavía tenía dudas de participar en la contienda electoral. “No tiene todavía la certeza, varios le hemos preguntado y sería muy bienvenido a esta consulta”, señaló a finales de julio.

Bolívar señaló que el congresista "tendría muchas posibilidades, incluso de ganar“, pensamiento que tienen más personas dentro de la colectividad, que le siguen haciendo guiños para que participe de la contienda de octubre.

El senador Wilson Arias y el representante Alfredo Mondragón publicaron un video este sábado, 16 de agosto, en el que informan que firmaron una carta para Iván Cepeda, en la que le piden que sea precandidato presidencial.

“Hemos firmado una carta para Iván Cepeda, donde colombianas y colombianos le pedimos ser precandidato presidencial del Pacto Histórico. Con las excelentes precandidaturas que ya tenemos, Iván completaría el mejor abanico ganador del 2026″, señalaron los congresistas.

“Queremos que Iván Cepeda se sume a las precandidaturas tan destacadas y a las que también levantamos con todo el afecto y con todo el respeto”, manifestaron al mencionar las personas que ya están en la lista.

Hasta el momentos están en la lista de precandidatos por el Pacto Histórico Gustavo Bolívar, Daniel Quintero, Carolina Corcho, María José Pizarro, Susana Muhamad, Gloria Flórez y Alí Bantú Ashanti.

Contexto: Cerca del 40 % de los encuestados por CNC votará en la consulta del Pacto Histórico; fue el porcentaje que obtuvo Petro en primera vuelta en 2022

“Creemos que Iván Cepeda puede enviar un mensaje contundente al país de unidad con todas estas precandidaturas y con todo el país para ganar en el 2026″, señaló Alfredo Mondragón en el video.

“Ese tan importante abanico, de verdad, lleno de virtudes de compañeras y compañeros precandidatos se completa con Iván Cepeda y de esa manera nos vamos por la victoria en el año 2026″, manifestó Wilson Arias.

“Gracias”, respondió Iván Cepeda al video publicado por Wilson Arias y Alfredo Mondragón, sin mencionar si quiera la posibilidad de participar en los comicios electorales programados para el mes de octubre.

Una encuesta del Centro Nacional de Consultoría para SEMANA, publicada este sábado, 16 de agosto, muestra que Gustavo Bolívar lidera la intención de voto. Le siguen Daniel Quintero y Carolina Corcho.

Gustavo Bolívar, con el 20,4 %, lidera la intención de voto entre las personas que aseguran que votarán en la consulta del Pacto Histórico, que suman cerca del 39,5 % de los encuestados.

En segundo lugar se encuentra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, con el 16,4 %, y en tercer lugar la exministra Carolina Corcho, con el 15,3 %. Luego están María José Pizarro (13 %), Susana Muhamad (3,2 %), Gloria Flórez (2,6 %) y Alí Bantú Ashanti (1,2 %).

Contexto: Gustavo Petro reacciona a la encuesta del CNC para SEMANA, “una revista que nada nos quiere”, y lanza una pulla: “Están asustados, por eso nos insultan”

El CNC hizo un ejercicio adicional al incluir al senador Iván Cepeda, arrojando los siguientes resultados: Gustavo Bolívar (15,4 %), Iván Cepeda (13,9 %), Daniel Quintero (12,7 %), Carolina Corcho (10,9 %) y María José Pizarro (10,3 %).

Esta es la encuesta con su respectiva ficha técnica:

Semana_14-08-25 by Publicaciones Semana S.A.

