Política
Gustavo Petro reacciona a la encuesta del CNC para SEMANA, “una revista que nada nos quiere”, y lanza una pulla: “Están asustados, por eso nos insultan”
Cerca del 40 % de los encuestados aseguró que votará en la consulta del Pacto Histórico, que se realizará en octubre.
El presidente Gustavo Petro reaccionó a los resultados de una medición para SEMANA del Centro Nacional de Consultoría. “Una revista que nada nos quiere, hizo una encuesta y aparece que el 40 % de los colombianos les gustaría votar por una candidatura que represente nuestro proyecto para Colombia, en la consulta. Están asustados, por eso nos insultan. Plaza campesina llena. El parque de los corceles en Sotaquirá, Boyacá“, dijo.
Una revista que nada nos quiere, hizo una encuesta y aparece que el 40% de los colombianos les gustaría votar por una candidatura que represente nuestro proyecto para Colombia, en la consulta.— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 16, 2025
Están asustados, por eso nos insultan.
Plaza campesina llena. El parque de los… pic.twitter.com/peBiO2iUzw
En desarrollo...