Suscribirse

Política

Gustavo Petro reacciona a la encuesta del CNC para SEMANA, “una revista que nada nos quiere”, y lanza una pulla: “Están asustados, por eso nos insultan”

Cerca del 40 % de los encuestados aseguró que votará en la consulta del Pacto Histórico, que se realizará en octubre.

Redacción Semana
16 de agosto de 2025, 1:55 p. m.
.
Gustavo Petro se refiere a la encuesta del CNC para SEMANA. | Foto: Fotomontaje SEMANA

El presidente Gustavo Petro reaccionó a los resultados de una medición para SEMANA del Centro Nacional de Consultoría. “Una revista que nada nos quiere, hizo una encuesta y aparece que el 40 % de los colombianos les gustaría votar por una candidatura que represente nuestro proyecto para Colombia, en la consulta. Están asustados, por eso nos insultan. Plaza campesina llena. El parque de los corceles en Sotaquirá, Boyacá“, dijo.

En desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El huracán Erin, primero de la temporada en el Atlántico, alcanza la categoría cuatro

2. Números de la suerte del horóscopo chino para el fin de semana del 16 al 18 de agosto

3. Gustavo Petro reacciona a la encuesta del CNC para SEMANA, “una revista que nada nos quiere”, y lanza una pulla: “Están asustados, por eso nos insultan”

4. Cerca del 40 % de los encuestados por CNC votará en la consulta del Pacto Histórico; fue el porcentaje que obtuvo Petro en primera vuelta en 2022

5. Golpe a la minería ilegal en Antioquia: autoridades intervinieron cinco unidades en las riberas del río Cauca

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo Petroencuesta

Noticias Destacadas

.

Petro reacciona a la encuesta del CNC para SEMANA, “una revista que nada nos quiere” y lanza una pulla: “están asustados, por eso nos insultan”

Redacción Semana
.

Cerca del 40 % de los encuestados por CNC votará en la consulta del Pacto Histórico; fue el porcentaje que obtuvo Petro en primera vuelta en 2022

Redacción Semana

Colombia completa un siglo de luto: la violencia no ha parado en más de 100 años

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.