Exministro Luis Carlos Reyes habla del 2026: “Gustavo Petro está haciendo todo su esfuerzo para anular electoralmente a Gustavo Bolívar”

El exministro de Industria y Comercio, Luis Carlos Reyes, le concedió una entrevista a SEMANA, donde habló del 2026, sus intenciones de ser precandidato presidencial, sus relaciones con Gustavo Petro y la consulta interna del Pacto Histórico.

¿Será candidato presidencial?, le preguntó este medio.

“Escuchando lo que me dicen distintas personas cercanas que consideran que es importante que haya una visión de izquierda y centroizquierda que recoja las preocupaciones del progresismo, de la gente que votó por una dirección distinta para el país, creo que tiene sentido el planteamiento de una candidatura presidencial que recoja todo eso”, respondió.

No cerró la puerta para tomarse un café o reunirse con el presidente Gustavo Petro, con quien hubo un distanciamiento tras su salida del Ministerio de Industria y Comercio.

“Estoy en conversaciones con distintas personas que han manifestado su interés en apoyar una visión como la que describo. Los anuncios los haré cuando esté consolidado. La opción de recoger firmas es buena, pero no se podrían descartar otros apoyos. Estoy abierto a escuchar a la gente que está pidiendo que se mantenga una opción de cambio”, afirmó.

El exdirector del DPS Gustavo Bolívar y el presidente de la República, Gustavo Petro. | Foto: Semana/Presidencia

Reconoció que ha venido adelantando conversaciones con Unitarios, “un grupo de partidos que antes formaban parte del Pacto Histórico, pero que también han manifestado sus inconformidades por algunas cosas que han ocurrido en el Pacto. Con ellos hemos conversado sobre una posible precandidatura, pero eso todavía está en discusión”.

Dijo que, tal y como están las cosas, el presidente Gustavo Petro tendría intenciones de respaldar una candidatura única del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, o del exembajador, Roy Barreras.

“Sí, es un secreto a voces; viene de la convicción de que, en segunda vuelta, solo un representante de la clase política tradicional con alguna simpatía de la izquierda puede ganarle a la derecha. Es un juicio errado. Una persona con esas características va muy en contra de lo que los colombianos han estado pidiendo y votando en los últimos años”, afirmó.

Pero, si Gustavo Petro se inclina por Roy Barreras y Daniel Quintero, “¿dónde cree que quede Gustavo Bolívar?”, le preguntó SEMANA.

Reyes, sin asomo de duda, respondió: “El presidente Gustavo Petro está haciendo todo su esfuerzo para anularlo electoralmente lo más pronto y eficazmente posible. Se moverán las fuerzas para que Gustavo Bolívar, quien me parece muy valioso, pierda la consulta del Pacto Histórico y así sacarlo de taquito”.

El exministro Luis Carlos Reyes. | Foto: guillermo torres-semana

Luis Carlos Reyes le dijo a este medio que él cree que Gustavo Petro se irá de la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2026, cuando termine su período presidencial; contrario a lo que promueve el jefe de Despacho, Alfredo Saade, quien no pierde oportunidad para hablar de reelección presidencial.