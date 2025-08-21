Senador Carlos Abraham Jiménez será acusado por supuestamente quedarse con el sueldo de integrante de su UTL

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusará al senador Carlos Abraham Jiménez por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público.

Desde el alto tribunal confirmaron sobre la investigación: “Durante cuatro años una mujer figuró como empleada de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del congresista, pero nunca fue a trabajar y sus salarios fueron cobrados por terceros cercanos a Jiménez López”.

La decisión se dio después del expediente de 152 páginas, al que SEMANA tuvo acceso, que expidió la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, con un arsenal de pruebas que demostrarían como se habría quedado con los salarios de miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), y, al parecer, hasta se apropió de la tarjeta débito de una de las funcionarias para manejarla a su antojo.

“Una vez la acusación quede en firme será enviada a la Sala Especial de Primera Instancia”, confirmó la Corte Suprema de Justicia en su nueva decisión.

Corte suprema de justicia | Foto: Colprensa

El caso se presentó durante el periodo 2014 - 2018, cuando el ahora senador era representante a la Cámara, y teminó salpicado en graves señalamientos que lo vincularon con la supuesta apropiación de los salarios de sus subalternos de la Unidad de Trabajo Legislativo, a cambio de beneficios laborales.

La denuncia que alertó esa delicada situación detalló: “Los empleados asignados a su UTL debían hacer entrega total de sus salarios mensuales, primas, prestaciones y demás beneficios obtenidos, y como contraprestación tendrían la cobertura y la cotización a salud y pensión”.

Uno de los casos que más ha llamado la atención es el de María Juliana Abadía, quien ingresó a la UTL de Abraham Jiménez con un salario básico de 6.160.000 pesos, “obedeciendo a un pacto criminal”, como señala la denuncia. La mujer habría sido obligada a entregar su tarjeta débito para que el entonces representante la manejara “a través de terceras personas todo el tiempo. ¡Mensualmente le retiraban todo su pago!”, se lee en el documento.

Carlos abraham jimÉnez Senador de Cambio Radical | Foto: juan carlos sierra - valentina pérez - guillermo torres reina

Abadía habría sido una de las afectadas que le terminó entregando al congresista su sueldo, prestaciones, primas y demás beneficios a cambio de protección en salud, pensión y no asistir al trabajo.