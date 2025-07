Silvestre Dangond fue claro y dio fecha definitiva de su retiro de la música; dejó en evidencia gran deseo: “No me voy a negar nada”

Silvestre Dangond habló de su retiro de la música

Además, dejó claro que en su panorama artístico, no piensa negarse a nada en el tiempo que le queda en esta industria: “En todo sentido: musical, a nivel artístico, no me voy a negar nada porque siento que el público lo merece y que yo también me merezco hacer lo que tengo en esta cabecita, porque esta cabecita vale la pena, ha valido la pena todas las ideas que me han llegado […] Veo la industria de una manera diferente, no quiero faltarle el respeto a la industria ni a lo que yo he hecho en mi carrera”, dijo el cantante de Urumita en el programa.