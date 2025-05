“Me pegaba para que cantara”: Silvestre Dangond habló de su padre y aseguró que “le debe el talento”

Silvestre Dangond habló de su papá y la carrera musical

“Yo quiero que entiendas que tú eres la luz que yo tengo prendida para que a mí me vaya bien . Por eso, cuídate mucho, tu no te puedes apagar por todo este tiempo”, afirmó.

“Yo siento que yo estaba en deuda no tanto con mi público, sino con él, por honrar a un padre al cual le debo el talento y le debo esa fuerza que me dio mi papá porque me pegaba para que cantara. Me pegaba, pregúntale, y él lo dice con orgullo, que yo le pegaba para que cantara, porque a mi me daba pena, a mi me daba mucha pena, y hoy en día le agradezco a mi papá todo, todo, todo, absolutamente todo”, concluyó.