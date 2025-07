No obstante, compartió su opinión sobre las comparaciones que constantemente le hacen con El Cacique de La Junta , y señaló que no considera adecuado contrastar su carrera con la de Diomedes, a quien definió como uno de los pioneros y uno de los cantantes más queridos y recordados de la historia de Colombia.

“Yo no soy amante de las comparaciones porque las comparaciones se hacen para aquel que no está satisfecho. Profundizo un poco el tema porque yo siento que Diomedes es incomparable, es incómodo para mí que me comparen con él. Por eso, cada vez que veo que arman esas comparaciones, a mí me da mucha pena”, expresó.