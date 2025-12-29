Turismo

Feria de Cali: esta es la programación completa para el 29 y 30 de diciembre, últimos dos días del encuentro de salseros

Este evento cultural, uno de los más importantes del país, culmina este martes 30 de diciembre.

29 de diciembre de 2025, 2:04 p. m.
La feria de Cali termina este martes 30 de diciembre.
La feria de Cali termina este martes 30 de diciembre. Foto: Alcaldía de Cali/API.

La Feria de Cali avanza y ya entra en su recta final con una completa programación para este lunes 29 y martes 30 de diciembre. Son diversos los eventos que se llevan a cabo estos dos días en los que tanto habitantes como viajeros pueden disfrutar de este encuentro cultural, uno de los más importantes no solo del Valle del cauca, sino del país.

En el marco de la versión número 68 y en sus últimos dos días, las Casetas se consolidan como uno de los eventos más esperados, posicionándose como un espacio emblemático donde la música, el baile y la alegría se toman la ciudad.

Silvestre Dangond, tras varios intentos, canceló su concierto en la Feria de Cali; abandonó desde la tarima: “No puedo seguir”

El Aguaparque de la Caña, el Bulevar del Oriente y el Polideportivo Mariano Ramos, se convierten en punto de encuentro para miles de personas que celebran lo mejor de la tradición salsera.

Con una variada programación artística, las Casetas reúnen a reconocidos exponentes de la salsa, el género urbano y otros ritmos tropicales, ofreciendo noches cargadas de energía, sabor y talento. Luces, música en vivo y la alegría de la gente hacen de estos espacios una experiencia imperdible dentro de la agenda ferial.

Salsódromo
La Feria de Cali se extiende hasta este 30 de diciembre. Foto: Alcaldía de Cali/API.

En el Bulevar del Oriente, la rumba se vivirá del 28 al 30 de diciembre, entre 7:00 p.m. y 10:00 p.m., mientras que en el Polideportivo Mariano Ramos las casetas estarán habilitadas los días 29 y 30 de diciembre, de 4:00 p.m. a 1:00 a.m.

Esta es la programación para los últimos dos días de Feria, además de las Casetas.

Lunes 29

Feria Rural y Comunera:

Comunas 3, 8, 14 y 20, además de Pance y Golondrinas.

3:00 P.M. - 1:00 A.M.

Casetas Feria de Cali

Coliseo María Isabel Urrutia

4:00 P.M. - 1:00 A.M.

Casetas Feria de Cali

Bulevar del Oriente

7:00 P.M. - 10:00 P.M.

Feria de Cali 2025: lista de actividades imperdibles en esta edición

Encuentro de Melómanos y Coleccionistas

Canchas de baloncesto Unidad Deportiva Jaime Aparicio

2:00 P.M. - 2:00 A.M.

Calle de la Feria

Calle 25 con Carrera 8 hasta la Carrera 11D.

4:00 P.M. - 2:00 A.M.

Tascas Club Colombia

Centro de Eventos Verde Arena

Horario: Por confirmar

Brisas Caleñas - Festival Alternativo

Parque Uribe Uribe

4:30 P.M. - 3:00 A.M.

Festival Legado

Mall Plaza

10:00 A.M. - 9:00 P.M.

Martes 30 de diciembre

Feria Rural y Comunera

Comunas: 1, 9, 16, 21, La Leonera y La Buitrera.

3:00 P.M. - 1:00 A.M.

Casetas Feria de Cali

Coliseo María Isabel Urrutia

4:00 P.M. - 1:00 A.M.

Feria de Cali
La Feria de Cali ofrece una programación variada para caleños y visitantes. Foto: Corfecali/API.

Casetas Feria de Cali

Bulevar del Oriente

7:00 P.M. - 10:00 P.M.

Encuentro de Melómanos y Coleccionistas

Canchas de baloncesto Unidad Deportiva Jaime Aparicio

2:00 PM - 2:00 AM

Calle de la Feria

Calle 25 con Carrera 8 hasta la Carrera 11D.

4:00 P.M. - 2:00 A.M.

Tascas Club Colombia

Centro de Eventos Verde Arena

Horario: Por confirmar

Brisas Caleñas - Festival Alternativo

Parque Uribe Uribe

4:30 P.M.- 3:00 A.M.

Festival Legado

Mall Plaza

10:00 A.M. - 9:00 P.M.

Concierto Living Cantina

Diamante de Beisbol

7:00 PM.

Noticias Destacadas