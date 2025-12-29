La Feria de Cali avanza y ya entra en su recta final con una completa programación para este lunes 29 y martes 30 de diciembre. Son diversos los eventos que se llevan a cabo estos dos días en los que tanto habitantes como viajeros pueden disfrutar de este encuentro cultural, uno de los más importantes no solo del Valle del cauca, sino del país.
En el marco de la versión número 68 y en sus últimos dos días, las Casetas se consolidan como uno de los eventos más esperados, posicionándose como un espacio emblemático donde la música, el baile y la alegría se toman la ciudad.
El Aguaparque de la Caña, el Bulevar del Oriente y el Polideportivo Mariano Ramos, se convierten en punto de encuentro para miles de personas que celebran lo mejor de la tradición salsera.
Con una variada programación artística, las Casetas reúnen a reconocidos exponentes de la salsa, el género urbano y otros ritmos tropicales, ofreciendo noches cargadas de energía, sabor y talento. Luces, música en vivo y la alegría de la gente hacen de estos espacios una experiencia imperdible dentro de la agenda ferial.
En el Bulevar del Oriente, la rumba se vivirá del 28 al 30 de diciembre, entre 7:00 p.m. y 10:00 p.m., mientras que en el Polideportivo Mariano Ramos las casetas estarán habilitadas los días 29 y 30 de diciembre, de 4:00 p.m. a 1:00 a.m.
Esta es la programación para los últimos dos días de Feria, además de las Casetas.
Lunes 29
Feria Rural y Comunera:
Comunas 3, 8, 14 y 20, además de Pance y Golondrinas.
3:00 P.M. - 1:00 A.M.
Casetas Feria de Cali
Coliseo María Isabel Urrutia
4:00 P.M. - 1:00 A.M.
Casetas Feria de Cali
Bulevar del Oriente
7:00 P.M. - 10:00 P.M.
Encuentro de Melómanos y Coleccionistas
Canchas de baloncesto Unidad Deportiva Jaime Aparicio
2:00 P.M. - 2:00 A.M.
Calle de la Feria
Calle 25 con Carrera 8 hasta la Carrera 11D.
4:00 P.M. - 2:00 A.M.
Tascas Club Colombia
Centro de Eventos Verde Arena
Horario: Por confirmar
Brisas Caleñas - Festival Alternativo
Parque Uribe Uribe
4:30 P.M. - 3:00 A.M.
Festival Legado
Mall Plaza
10:00 A.M. - 9:00 P.M.
Martes 30 de diciembre
Feria Rural y Comunera
Comunas: 1, 9, 16, 21, La Leonera y La Buitrera.
3:00 P.M. - 1:00 A.M.
Casetas Feria de Cali
Coliseo María Isabel Urrutia
4:00 P.M. - 1:00 A.M.
Casetas Feria de Cali
Bulevar del Oriente
7:00 P.M. - 10:00 P.M.
Encuentro de Melómanos y Coleccionistas
Canchas de baloncesto Unidad Deportiva Jaime Aparicio
2:00 PM - 2:00 AM
Calle de la Feria
Calle 25 con Carrera 8 hasta la Carrera 11D.
4:00 P.M. - 2:00 A.M.
Tascas Club Colombia
Centro de Eventos Verde Arena
Horario: Por confirmar
Brisas Caleñas - Festival Alternativo
Parque Uribe Uribe
4:30 P.M.- 3:00 A.M.
Festival Legado
Mall Plaza
10:00 A.M. - 9:00 P.M.
Concierto Living Cantina
Diamante de Beisbol
7:00 PM.