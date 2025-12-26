Turismo

Feria de Cali 2025: programación completa por días para organizar su agenda y disfrutar lo mejor de este evento

La apertura de esta emblemática celebración cultural se llevó a cabo la noche del jueves 25 de diciembre en la Autopista Suroriental, con el tradicional Salsódromo.

Redacción Turismo
26 de diciembre de 2025, 1:25 p. m.
La Feria de Cali es uno de los eventos más esperados de fin de año
La Feria de Cali es uno de los eventos más esperados de fin de año Foto: Página Feria de Cali/API.

Tras la celebración de Navidad, la Sucursal del Cielo se prepara para vivir su fiesta más emblemática y esperada del año: la Feria de Cali 2025, uno de los eventos más representativos de la capital del Valle del Cauca, reconocido por su combinación de cultura, gastronomía, color y tradición.

La apertura de esta celebración cultural, en su edición número 68, se realizó la noche del jueves 25 de diciembre en la Autopista Suroriental con el tradicional Salsódromo, que este año reunió a más de 2.200 bailarines, un 40 % más que en la edición anterior, según informó la Alcaldía de Santiago de Cali.

A esta fiesta inaugural se suma una amplia e imperdible lista de actividades y manifestaciones artísticas que se estarán desarrollando hasta el 30 de diciembre. Por eso, si planea viajar a Cali para despedir el año, a continuación encontrará la programación completa por días de la Feria de Cali, una guía clave para organizar su visita y disfrutar al máximo de este evento.

26 de diciembre: Fiesta de mi Pueblo

La segunda jornada de la feria arranca con el desfile ‘Fiesta Mi Pueblo’ en la Autopista Suroriental entre cra. 53 hasta la cra. 41, de 4:00 p.m. a 2:00 a.m. A lo largo de este día también se llevarán a cabo:

  • Feria Rural y Comunera en la Comuna 4 / Comuna 7 / Comuna 10 / Comuna 11 / Pichinde / El Hormiguero. De 3:00 pm.- 1:00 a.m.
  • Casetas Feria de Cali en el Acuaparque de la Caña. De 10 a.m. a 1:00 a.m.
  • Encuentro de Melómanos y Coleccionistas en las canchas de baloncesto Unidad Deportiva Jaime Aparicio; De 2:00 p.m. a 2:00 a.m.
  • Tascas Club Colombia en el Centro de Eventos Verde Arena.
  • Brisas Caleñas - Festival Alternativo, en el Parque Uribe Uribe. De 4:30 p.m. a 3:00 a.m.
  • Festival Legado en Mall Plaza. De 10:00 a.m. a 9:00 p.m.
  • La Clave Audio Bar Old Parr en la Antigua 14 de La Pasoancho. De 8:00 p.m. a 2:00 a.m.

27 de diciembre: autos clásicos y Súper Concierto

  • Desfile de Autos Clásicos y Antiguos en la Autopista Suroriental entre cra. 53 hasta la cra. 41. De 4:00 p.m. a 2:00 a.m.
  • Feria Rural y Comunera en la Comuna 6 / Comuna 12 / Comuna 17 / El Saladito / La Paz / Navarro / Montebello. De 3:00 p.m. a 1:00 a.m.
  • Casetas Feria de Cali en el Acuaparque de la Caña. De 10:00 a.m. a 1:00 a.m.
  • Encuentro de Melómanos y Coleccionistas en las canchas de baloncesto Unidad Deportiva Jaime Aparicio. De 2:00 p.m. a 2:00 a.m.
  • Tascas Club Colombia en el Centro de Eventos Verde Arena.
  • Brisas Caleñas - Festival Alternativo en el Parque Uribe Uribe. De 4:30 p.m. a 3:00 a.m.
  • Festival Legado en Mall Plaza. De 10:00 a.m. a 9:00 p.m.
  • Super Concierto en el Estadio Pascual Guerrero. Desde las 7:00 p.m.
  • Swing de la Filarmónica en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, a las 7:00 p.m.
  • La Clave Audio Bar Old Parr en la Antigua 14 de La Pasoancho. De 8:00 p.m. a 2:00 a.m.

28 de diciembre: Carnaval de Cali Viejo

  • Desfile del Carnaval de Cali Viejo en la Autopista Suroriental entre cra. 53 hasta la cra. 41. De 4:00 p.m. a 2:00 a.m.
  • Feria Rural y Comunera en la Comuna 13 / Comuna 18 / Comuna 22 / Felidia / La Castilla / Villacarmelo. De 3:00 p.m. a 1:00 a.m.
  • Casetas Feria de Cali en el Acuaparque de la Caña. De 10:00 a.m. a 1:00 a.m.
  • Casetas Feria de Cali en el Bulevar del Oriente. De 7:00 p.m. a 10:00 p.m.
  • Encuentro de Melómanos y Coleccionistas en las canchas de baloncesto Unidad Deportiva Jaime Aparicio. De 2:00 p.m. a 2:00 a.m.
  • Tascas Club Colombia en el Centro de Eventos Verde Arena.
  • Brisas Caleñas - Festival Alternativo en el Parque Uribe Uribe. De 4:30 p.m. a 3:00 a.m.
  • Festival Legado en Mall Plaza. De 10:00 a.m. a 9:00 p.m.
  • Cali Vive Flow en el Estadio Pascual Guerrero. Desde las 7:00 p.m.
  • Concierto El Último Baile Tour en el Diamante de Beisbol. Desde las 8:00 p.m.
  • Swing de la Filarmónica en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura. Desde las 7:00 p.m.

29 de diciembre: Calle de la Feria

  • Feria Rural y Comunera en la Comuna 3 / Comuna 8 / Comuna 14 / Comuna 20 / Pance / Golondrinas. De 3:00 p.m. a 1:00 a.m.
  • Casetas Feria de Cali en el Coliseo María Isabel Urrutia. De 4:00 p.m. a 1:00 a.m.
  • Casetas Feria de Cali en Bulevar del Oriente. De 7:00 p.m. a 10:00 p.m.
  • Encuentro de Melómanos y Coleccionistas en las canchas de baloncesto Unidad Deportiva Jaime Aparicio. De 2:00 p.m. a 2:00 a.m.
  • Calle de la Feria en la Calle 25 con cra. 8 hasta la Car 11 D. De 4:00 p.m. a 2:00 a.m.
  • Tascas Club Colombia en el Centro de Eventos Verde Arena.
  • Brisas Caleñas - Festival Alternativo en el Parque Uribe Uribe. De 4:30 p.m. a 3:00 a.m.
  • Festival Legado en el Mall Plaza. De 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

30 de diciembre: cierre de la feria

  • Feria Rural y Comunera en la Comuna 1 / Comuna 9 / Comuna 16 / Comuna 21 / La Leonera / La Buitrera. De 3:00 p.m. a 1:00 a.m.
  • Casetas Feria de Cali en el Coliseo María Isabel Urrutia. De 4:00 p.m. a 1:00 a.m.
  • Casetas Feria de Cali en Bulevar del Oriente. De 7:00 p.m. a 10:00 p.m.
  • Encuentro de Melómanos y Coleccionistas en las canchas de baloncesto Unidad Deportiva Jaime Aparicio. De 2:00 p.m. a 2:00 a.m.
  • Calle de la Feria en la Calle 25 con cra. 8 hasta la Car 11 D. De 4:00 p.m. a 2:00 a.m.
  • Tascas Club Colombia en el Centro de Eventos Verde Arena.
  • Brisas Caleñas - Festival Alternativo en el Parque Uribe Uribe. De 4:30 p.m. a 3:00 a.m.
  • Festival Legado en el Mall Plaza. De 10:00 a.m. a 9:00 p.m.
  • Living Cantina en el Diamante de Beisbol. Desde las 7:00 p.m.

