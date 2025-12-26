Tras la celebración de Navidad, la Sucursal del Cielo se prepara para vivir su fiesta más emblemática y esperada del año: la Feria de Cali 2025, uno de los eventos más representativos de la capital del Valle del Cauca, reconocido por su combinación de cultura, gastronomía, color y tradición.

La apertura de esta celebración cultural, en su edición número 68, se realizó la noche del jueves 25 de diciembre en la Autopista Suroriental con el tradicional Salsódromo, que este año reunió a más de 2.200 bailarines, un 40 % más que en la edición anterior, según informó la Alcaldía de Santiago de Cali.

A esta fiesta inaugural se suma una amplia e imperdible lista de actividades y manifestaciones artísticas que se estarán desarrollando hasta el 30 de diciembre. Por eso, si planea viajar a Cali para despedir el año, a continuación encontrará la programación completa por días de la Feria de Cali, una guía clave para organizar su visita y disfrutar al máximo de este evento.

26 de diciembre: Fiesta de mi Pueblo

La segunda jornada de la feria arranca con el desfile ‘Fiesta Mi Pueblo’ en la Autopista Suroriental entre cra. 53 hasta la cra. 41, de 4:00 p.m. a 2:00 a.m. A lo largo de este día también se llevarán a cabo:

Feria Rural y Comunera en la Comuna 4 / Comuna 7 / Comuna 10 / Comuna 11 / Pichinde / El Hormiguero. De 3:00 pm.- 1:00 a.m.

en la Comuna 4 / Comuna 7 / Comuna 10 / Comuna 11 / Pichinde / El Hormiguero. De 3:00 pm.- 1:00 a.m. Casetas Feria de Cali en el Acuaparque de la Caña. De 10 a.m. a 1:00 a.m.

en el Acuaparque de la Caña. De 10 a.m. a 1:00 a.m. Encuentro de Melómanos y Coleccionistas en las canchas de baloncesto Unidad Deportiva Jaime Aparicio; De 2:00 p.m. a 2:00 a.m.

en las canchas de baloncesto Unidad Deportiva Jaime Aparicio; De 2:00 p.m. a 2:00 a.m. Tascas Club Colombia en el Centro de Eventos Verde Arena.

en el Centro de Eventos Verde Arena. Brisas Caleñas - Festival Alternativo, en el Parque Uribe Uribe. De 4:30 p.m. a 3:00 a.m.

en el Parque Uribe Uribe. De 4:30 p.m. a 3:00 a.m. Festival Legado en Mall Plaza. De 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

en Mall Plaza. De 10:00 a.m. a 9:00 p.m. La Clave Audio Bar Old Parr en la Antigua 14 de La Pasoancho. De 8:00 p.m. a 2:00 a.m.

27 de diciembre: autos clásicos y Súper Concierto

Desfile de Autos Clásicos y Antiguos en la Autopista Suroriental entre cra. 53 hasta la cra. 41. De 4:00 p.m. a 2:00 a.m.

en la Autopista Suroriental entre cra. 53 hasta la cra. 41. De 4:00 p.m. a 2:00 a.m. Feria Rural y Comunera en la Comuna 6 / Comuna 12 / Comuna 17 / El Saladito / La Paz / Navarro / Montebello. De 3:00 p.m. a 1:00 a.m.

en la Comuna 6 / Comuna 12 / Comuna 17 / El Saladito / La Paz / Navarro / Montebello. De 3:00 p.m. a 1:00 a.m. Casetas Feria de Cali en el Acuaparque de la Caña. De 10:00 a.m. a 1:00 a.m.

en el Acuaparque de la Caña. De 10:00 a.m. a 1:00 a.m. Encuentro de Melómanos y Coleccionistas en las canchas de baloncesto Unidad Deportiva Jaime Aparicio. De 2:00 p.m. a 2:00 a.m.

en las canchas de baloncesto Unidad Deportiva Jaime Aparicio. De 2:00 p.m. a 2:00 a.m. Tascas Club Colombia en el Centro de Eventos Verde Arena.

en el Centro de Eventos Verde Arena. Brisas Caleñas - Festival Alternativ o en el Parque Uribe Uribe. De 4:30 p.m. a 3:00 a.m.

o en el Parque Uribe Uribe. De 4:30 p.m. a 3:00 a.m. Festival Legado en Mall Plaza. De 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

en Mall Plaza. De 10:00 a.m. a 9:00 p.m. Super Concierto en el Estadio Pascual Guerrero. Desde las 7:00 p.m.

en el Estadio Pascual Guerrero. Desde las 7:00 p.m. Swing de la Filarmónica en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, a las 7:00 p.m.

en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, a las 7:00 p.m. La Clave Audio Bar Old Parr en la Antigua 14 de La Pasoancho. De 8:00 p.m. a 2:00 a.m.

28 de diciembre: Carnaval de Cali Viejo

Desfile del Carnaval de Cali Viejo en la Autopista Suroriental entre cra. 53 hasta la cra. 41. De 4:00 p.m. a 2:00 a.m.

en la Autopista Suroriental entre cra. 53 hasta la cra. 41. De 4:00 p.m. a 2:00 a.m. Feria Rural y Comunera en la Comuna 13 / Comuna 18 / Comuna 22 / Felidia / La Castilla / Villacarmelo. De 3:00 p.m. a 1:00 a.m.

en la Comuna 13 / Comuna 18 / Comuna 22 / Felidia / La Castilla / Villacarmelo. De 3:00 p.m. a 1:00 a.m. Casetas Feria de Cali en el Acuaparque de la Caña. De 10:00 a.m. a 1:00 a.m.

en el Acuaparque de la Caña. De 10:00 a.m. a 1:00 a.m. Casetas Feria de Cali en el Bulevar del Oriente. De 7:00 p.m. a 10:00 p.m.

en el Bulevar del Oriente. De 7:00 p.m. a 10:00 p.m. Encuentro de Melómanos y Coleccionistas en las canchas de baloncesto Unidad Deportiva Jaime Aparicio. De 2:00 p.m. a 2:00 a.m.

en las canchas de baloncesto Unidad Deportiva Jaime Aparicio. De 2:00 p.m. a 2:00 a.m. Tascas Club Colombia en el Centro de Eventos Verde Arena.

en el Centro de Eventos Verde Arena. Brisas Caleñas - Festival Alternativo en el Parque Uribe Uribe. De 4:30 p.m. a 3:00 a.m.

en el Parque Uribe Uribe. De 4:30 p.m. a 3:00 a.m. Festival Legado en Mall Plaza. De 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

en Mall Plaza. De 10:00 a.m. a 9:00 p.m. Cali Vive Flow en el Estadio Pascual Guerrero. Desde las 7:00 p.m.

en el Estadio Pascual Guerrero. Desde las 7:00 p.m. Concierto El Último Baile Tour en el Diamante de Beisbol. Desde las 8:00 p.m.

en el Diamante de Beisbol. Desde las 8:00 p.m. Swing de la Filarmónica en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura. Desde las 7:00 p.m.

29 de diciembre: Calle de la Feria

Feria Rural y Comunera en la Comuna 3 / Comuna 8 / Comuna 14 / Comuna 20 / Pance / Golondrinas. De 3:00 p.m. a 1:00 a.m.

en la Comuna 3 / Comuna 8 / Comuna 14 / Comuna 20 / Pance / Golondrinas. De 3:00 p.m. a 1:00 a.m. Casetas Feria de Cali en el Coliseo María Isabel Urrutia. De 4:00 p.m. a 1:00 a.m.

en el Coliseo María Isabel Urrutia. De 4:00 p.m. a 1:00 a.m. Casetas Feria de Cali en Bulevar del Oriente. De 7:00 p.m. a 10:00 p.m.

en Bulevar del Oriente. De 7:00 p.m. a 10:00 p.m. Encuentro de Melómanos y Coleccionistas en las canchas de baloncesto Unidad Deportiva Jaime Aparicio. De 2:00 p.m. a 2:00 a.m.

en las canchas de baloncesto Unidad Deportiva Jaime Aparicio. De 2:00 p.m. a 2:00 a.m. Calle de la Feria en la Calle 25 con cra. 8 hasta la Car 11 D. De 4:00 p.m. a 2:00 a.m.

en la Calle 25 con cra. 8 hasta la Car 11 D. De 4:00 p.m. a 2:00 a.m. Tascas Club Colombia en el Centro de Eventos Verde Arena.

en el Centro de Eventos Verde Arena. Brisas Caleñas - Festival Alternativo en el Parque Uribe Uribe. De 4:30 p.m. a 3:00 a.m.

en el Parque Uribe Uribe. De 4:30 p.m. a 3:00 a.m. Festival Legado en el Mall Plaza. De 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

30 de diciembre: cierre de la feria