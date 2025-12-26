En el mes de diciembre, Boyacá se convierte en un gran escenario festivo donde la tradición se mezcla con su arquitectura colonial, fascinantes paisajes iluminados y una variada programación de actividades culturales, recreativas y familiares pensadas para públicos de todas las edades.

Sin embargo, uno de los eventos que más llama la atención de sus visitantes, es el tradicional recorrido navideño, que invita a visitar lugares icónicos del territorio boyacense desde una perspectiva diferente, marcada por la iluminación, los espectáculos y el ambiente propio de la Navidad.

¿Hasta cuándo se podrá hacer la ruta navideña por Boyacá?

Para este 2025, según informó la Gobernación de Boyacá a través de su sitio web, los alumbrados que adornan las 13 provincias del departamento se podrán disfrutar hasta el fin de semana del Puente de Reyes en enero de 2026, es decir, hasta el lunes 12 de enero.

Hasta esta fecha, de acuerdo con la entidad, los municipios han preparado una agenda que reúne lo mejor de sus manifestaciones culturales, religiosas, gastronómicas y turísticas, consolidando a Boyacá como uno de los destinos más atractivos del país en esta época de fin de año.

Así se ve Nobsa, en Boyacá, durante la Navidad Foto: Crédito - Facebook: Alcaldía de Nobsa, Boyacá

De igual manera, señala que en total 57 municipios integran el recorrido navideño liderado por la campaña ‘Tu mejor regalo en esta Navidad es vivirla en Boyacá’, cuyo objetivo central es fortalecer y visibilizar las rutas que cada provincia ofrece y que, año tras año, se convierten en una experiencia imperdible para miles de turistas.

Lo mejor de todo es que, además de ofrecer una ruta de alumbrados navideños, las agendas municipales incluyen durante esta temporada una amplia programación de eventos deportivos y culturales, mercados campesinos, ferias gastronómicas y ganaderas, presentaciones artísticas y otras actividades que exaltan la identidad boyacense.

Por eso, con el ánimo de incentivar el turismo en el departamento y aprovechar cada experiencia al máximo, se lanzó la Cartilla Navideña de Boyacá, diseñada con información clave suministrada por las administraciones municipales para organizar su visita con antelación e identificar cuáles son esos atractivos representativos que más se destacan este 2025.

Así se ve Jenesano en Navidad. Foto: Créditos - Facebook: Alcaldía Jenesano Boyacá / API

En la lista se encuentra el alumbrado en el Pantano de Vargas, un emblemático sitio histórico donde se forjó la libertad de Colombia y gran parte de Latinoamérica, que además ofrece atractivos culturales, comercio, gastronomía y el Monumento a los 14 Lanceros.

Por su parte, Tunja, la capital cultural de Boyacá, ofrece para esta temporada de fin de año una agenda llena de conciertos, encuentros artísticos, variedad de pesebres y una destacada iluminación en su centro histórico y corredores turísticos.

Recuerde que todo esto se podrá disfrutar hasta el fin de semana del Puente de Reyes en enero de 2026 y es uno de los planes más llamativos para compartir en familia.