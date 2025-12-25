Turismo

Esta ciudad conocida como ‘la perla del norte’ ofrece atracciones de Navidad con personajes de cuentos infantiles

Se instalaron 37 esculturas de personajes y 190 elementos de escenografía y ambientación.

25 de diciembre de 2025, 11:40 a. m.
Este año la propuesta, denominada “Cuentos que nos unen”, ofrece un recorrido temático basado en relatos tradicionales y personajes reconocidos.
Este año la propuesta, denominada "Cuentos que nos unen", ofrece un recorrido temático basado en relatos tradicionales y personajes reconocidos.

Con la llegada de la Navidad, cientos de ciudadanos siguen disfrutando de los alumbrados que iluminan las calles, parques y plazas de las principales ciudades del país.

En la ciudad de Cúcuta, conocida como ‘la perla del norte’, la alcaldía, en alianza con CENS grupo EPM, mantiene encendido el alumbrado navideño sobre la avenida Los Libertadores, en el Malecón.

Así se iluminó el pueblo llamado ‘cuna de la Constitución’ para recibir a los viajeros en la temporada navideña

Este año la propuesta, denominada “Cuentos que nos unen”, ofrece un recorrido temático basado en relatos tradicionales y personajes reconocidos, con el propósito de invitar a los visitantes a recorrer espacios ambientados con esculturas, luces y estructuras decorativas.

De acuerdo con la administración municipal, el alumbrado fue concebido como una experiencia inmersiva que abarca un trayecto de 2,5 kilómetros. En total, las estaciones integran más de 3.000 metros de luz neón.

En el montaje se instalaron 37 esculturas de personajes y 190 elementos de escenografía y ambientación, entre castillos, trineos, árboles, mariposas y diversas estructuras temáticas distribuidas a lo largo del recorrido.

Parte de los elementos decorativos fueron elaborados por un equipo de 12 artesanos cucuteños, bajo la dirección del maestro Jairo Alonso Contreras Montenegro. Durante varias semanas trabajaron en el diseño y construcción de piezas que hacen parte del recorrido.

Las estaciones instaladas sobre el Malecón incluyen referencias a relatos conocidos como La Sirenita, La Bella y la Bestia, Rapunzel, El Gato con Botas, La Cenicienta, Alicia en el País de las Maravillas y La Villa de Santa.

Por su parte, CENS presentó estaciones inspiradas en Caperucita Roja, Navidad Tradicional, Hansel y Gretel, Los Tres Cerditos, Pinocho, Blanca Nieves y los Siete Enanitos, entre otros relatos incluidos en la propuesta temática.

La inauguración contó con un show de drones que proyectó figuras y escenas alusivas a los cuentos, lo que marcó el inicio de una agenda decembrina que contempla visitas familiares, actividades turísticas y una mayor circulación de residentes y visitantes en la zona.

Este alumbrado es el resultado de un trabajo colectivo que nos llena de orgullo. Nuestros artesanos han puesto el alma en cada pieza, y junto a las empresas aliadas hemos creado una experiencia que busca unir a las familias cucuteñas y mostrar lo mejor de nuestra ciudad. La Navidad es un momento para reencontrarnos, para celebrar lo que somos y para llenar de luz nuestros espacios”, expresó Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta.

