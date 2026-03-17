Cúcuta

Indignación en Cúcuta por brutal agresión contra un agente de tránsito en condición de discapacidad; todo quedó en video

El alcalde Jorge Acevedo anunció medidas contra el agresor.

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Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

17 de marzo de 2026, 10:34 p. m.
El hecho ocurrió este martes 17 de marzo.
El hecho ocurrió este martes 17 de marzo. Foto: API

Un caso de agresión contra un agente de tránsito en Cúcuta, ocurrido este martes, 17 de marzo, generó reacciones de las autoridades locales, que anunciaron acciones legales contra el presunto responsable. El hecho quedó registrado en video y se difundió en redes sociales.

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De acuerdo con lo informado por el alcalde de la ciudad, Jorge Acevedo, la situación se presentó cuando un funcionario realizaba labores de control vial. Según explicó, el incidente involucró a un ciudadano que se movilizaba en una motocicleta con acompañante, lo cual, indicó, está prohibido.

“Hoy en la ciudad de Cúcuta tuvimos un hecho que no vamos a dejar pasar por alto, vamos a denunciar a esas personas que agredieron a los agentes de tránsito. Un hombre que se transportaba en una moto con parrillero hombre, cosa que es prohibida, se bajó de la moto a agredir al agente de tránsito”, señaló el mandatario.

El alcalde también indicó que el agente agredido forma parte de los programas de inclusión laboral de la administración municipal, dirigidos a personas en condición de discapacidad.

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En ese contexto, Acevedo se refirió a las condiciones del funcionario afectado: “Si ustedes ven, ese es un muchacho que pisó una mina quebrapatas y que hoy no tiene una pierna”.

Según el relato del mandatario, durante el altercado el agente intentó mantenerse en pie mientras era agredido. “El muy machito le está tratando de pegar; el pobre muchacho trata de sostenerse de pie”, agregó.

Tras lo ocurrido, la administración municipal anunció que adelantará las acciones correspondientes para judicializar al responsable. Sin embargo, las autoridades no han informado, hasta el momento, sobre la captura del presunto agresor.

“Vamos a denunciarlo, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. A los funcionarios públicos se les respeta. Ellos (agentes de tránsito) están tratando de colocar orden en la ciudad de Cúcuta. Esto no lo vamos a permitir”, concluyó el alcalde.