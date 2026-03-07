Reaparece Ramiro Suárez Corzo, condenado a 27 años por homicidio, a respaldar la candidatura de su hija a la Cámara de Representantes

Hay consternación en Norte de Santander por una grabación que circula en las redes sociales de Ramiro Suárez Corzo haciendo campaña política a favor de la candidatura de su hija, Eimy Julieth Suárez González, a la Cámara de Representantes por el Partido Cambio Radical.

Como se recordará, Suárez fue alcalde de Cúcuta y enfrenta una condena de 27 años de prisión por el asesinato del abogado Alfredo Enrique Flórez Ramírez, ocurrido el 6 de octubre de 2003. Su figura es controversial y ha generado indignación su participación electoral en algunos sectores de la región.

Polémico exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, regresará a su casa. Un juez concedió la detención domiciliaria

En el video, el exmandatario solicitó el respaldo de la ciudadanía al proyecto de su hija: “Les quiero mandar un mensaje a mis amigos de Cúcuta. A los cucuteños y norte santandereanos. Les quiero decir que ayuden a mi hija, a mi sangre. Yo he ayudado durante mis 40 años de política a todo el mundo, ayúdenme a mi sangre ahorita, se los mando a decir de corazón”.

Suárez González es la cabeza de lista a la Cámara de Representantes por Norte de Santander. Su equipo de trabajo la presentó como profesional en gestión y desarrollo urbano, especialista en gobierno y gestión pública territorial y magíster en planificación urbana y regional. Se indicó que ha ocupado cargos en la Gobernación de su departamento y la Rama Legislativa.

La Fiscalía investiga un supuesto plan para asesinar al exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo

Ramiro Suárez Corzo, el padre de la candidata, pese a estar condenado por homicidio, sigue teniendo protagonismo en la actividad electoral y política de la región. La Silla Vacía reveló en 2023 que él se inclinó por Leonardo Jácome como candidato a la Alcaldía de Cúcuta, donde ocupó el segundo lugar, y que en 2018 pidió respaldar a Jairo Cristo como congresista de Cambio Radical.

El exalcalde ha protagonizado múltiples polémicas en los últimos años. Se acusó en su momento de tener un trato VIP en las cárceles administradas por el Inpec. Por sus críticas condiciones de salud, se le ordenó casa por cárcel.