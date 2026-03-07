Política

Reaparece Ramiro Suárez Corzo, condenado a 27 años por homicidio, a respaldar la candidatura de su hija a la Cámara de Representantes

El exalcalde de Cúcuta, cumpliendo una condena por el asesinato de Alfredo Enrique Flórez Ramírez, pidió respaldar el proyecto político de su hija.

Redacción Semana
7 de marzo de 2026, 8:51 a. m.
Ramiro Suárez Corzo, exalcalde de Cúcuta condenado por homicidio, y su hija, Eimy Julieth Suárez González, candidata a la Cámara de Representantes por Cambio Radical. Foto: 1) Fragmento de video publicado en Facebook por NotiFrontera Cúcuta. 2) Tomada de la cuenta de Facebook de Eimy Suárez.

Hay consternación en Norte de Santander por una grabación que circula en las redes sociales de Ramiro Suárez Corzo haciendo campaña política a favor de la candidatura de su hija, Eimy Julieth Suárez González, a la Cámara de Representantes por el Partido Cambio Radical.

Como se recordará, Suárez fue alcalde de Cúcuta y enfrenta una condena de 27 años de prisión por el asesinato del abogado Alfredo Enrique Flórez Ramírez, ocurrido el 6 de octubre de 2003. Su figura es controversial y ha generado indignación su participación electoral en algunos sectores de la región.

Polémico exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, regresará a su casa. Un juez concedió la detención domiciliaria

En el video, el exmandatario solicitó el respaldo de la ciudadanía al proyecto de su hija: “Les quiero mandar un mensaje a mis amigos de Cúcuta. A los cucuteños y norte santandereanos. Les quiero decir que ayuden a mi hija, a mi sangre. Yo he ayudado durante mis 40 años de política a todo el mundo, ayúdenme a mi sangre ahorita, se los mando a decir de corazón”.

Suárez González es la cabeza de lista a la Cámara de Representantes por Norte de Santander. Su equipo de trabajo la presentó como profesional en gestión y desarrollo urbano, especialista en gobierno y gestión pública territorial y magíster en planificación urbana y regional. Se indicó que ha ocupado cargos en la Gobernación de su departamento y la Rama Legislativa.

