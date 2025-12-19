Turismo

Así se iluminó el pueblo llamado ‘cuna de la Constitución’ para recibir a los viajeros en la temporada navideña

Este destino se encuentra a solo unos 20 minutos de Cúcuta.

Redacción Turismo
19 de diciembre de 2025, 10:35 p. m.
Este destino en Norte de Santander es uno de los atractivos para visitar cerca a Cúcuta.
Este destino en Norte de Santander es uno de los atractivos para visitar cerca a Cúcuta. Foto: Asociación Nacional de Alumbrado Público y Ciudades Inteligentes y Alcaldía de Villa del Rosario/API.

A lo largo y ancho del territorio nacional, muchos destinos se iluminan y se llenan de color en esta temporada navideña. Uno de ellos es Villa del Rosario, que es conocido como ‘Cuna de la Constitución’, un destino con gran importancia histórica para el país.

Este lugar no solo es un destino turístico, sino un sitio que alberga un legado cultural de gran importancia. Su rica historia y su entorno pintoresco hacen que sea un espacio ideal para los amantes de la cultura y la historia.

Norte de Santander y los tres lugares que desafían la realidad

Para este año y con el objetivo de ser muy atractivo tanto para habitantes como viajeros, Villa de Rosario luce un gran alumbrado en el que, según información de la Alcaldía, se utilizaron más de 2.000 metros de luz neón y 5.000 de luces led, creando un espectáculo visual nocturno para todo aquel que decida visitarlo.

Vila del Rosario
Alumbrado en Villa del Rosario, norte de Santander. Foto: Asociación Nacional de Alumbrado Público y Ciudades Inteligentes y Alcaldía de Villa del Rosario/API.

“El alumbrado navideño este año incluye espectáculos de luces en espacios públicos y parques, destacándose un gran pesebre iluminado, un árbol navideño decorado, luces en palmeras y figuras que permiten fotos familiares y espacios representativos como el templo histórico”, afirmó el presidente de la Asociación Nacional de Alumbrado Público y Ciudades Inteligentes de Colombia, Armando Gutiérrez.

Sitios de interés

En este poblado, que se encuentra ubicado a solo 20 minutos de Cúcuta, los viajeros tienen la posibilidad de visitar varios sitios de interés. Por ejemplo, el Parque Gran Colombiano y Los Libertadores en el corazón histórico del municipio, uno de los principales escenarios donde se ilumina la temporada decembrina.

El municipio de Norte de Santander con nombre de ciudad española, un paraíso por descubrir a tres horas de Cúcuta

La Casa del General Santander se suma a estos lugares icónicos. Se trata de un monumento histórico que representa la vida y obra de uno de los héroes de la independencia colombiana. Este lugar no solo es un museo que preserva la memoria de su ilustre habitante, sino también un símbolo de la lucha por la libertad en Colombia.

Villa del Rosario.
Villa del Rosario ilumina sus atractivos en esta Navidad. Foto: Asociación Nacional de Alumbrado Público y Ciudades Inteligentes y Alcaldía de Villa del Rosario/API.

Otro sitio para no perderse es el Templo Histórico, donde se redactó la primera constitución política de la Gran Colombia y se situó el Congreso Constituyente de 1821, instalado por el vicepresidente Antonio Nariño. En este sitio tomaron posesión ante el congreso, el libertador Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, como presidente y vicepresidente, respectivamente.

El portal oficial de turismo Colombia Travel indica que este municipio tiene una gran riqueza cultural que es testimonio vivo de su importancia en la historia de Colombia. Los visitantes pueden experimentar su relevancia histórica, visitar sus monumentos y aprender sobre sus eventos clave.

