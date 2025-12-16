Salir de vacaciones de fin de año es uno de los planes con los que muchas personas sueñan y Boyacá se ha consolidado como un destino que muchos viajeros quieren visitar gracias no solo a la gran oferta que tiene este departamento, sino también a la tranquilidad que allí se puede experimentar.

Visitar esta región es adentrarse en un territorio lleno de historia, naturaleza y cultura en la que es posible vivir diferentes experiencias, disfrutando de momentos únicos y llenos de magia.

Además, Boyacá es famoso por sus pueblos coloniales, como Villa de Leyva, Monguí, Ráquira, Iza y Tibasosa, entre otros, además de Tunja, su capital, que es uno de los destinos para no perderse. Estos lugares les ofrecen a los turistas un viaje al pasado con calles empedradas, hermosas plazas y una arquitectura que parece detenida en el tiempo.

La gastronomía local, con platos típicos como la arepa y el cocido boyacense, así como la mazamorra chiquita o las almojábanas, son una excusa perfecta para visitar esta región en la cual también es posible apreciar diversidad de encantos naturales reflejados en páramos, montañas y valles que hacen únicas estas tierras.

Villa de Leyva es uno de los destinos para visitar y pasar el fin de año. | Foto: Getty Images

Estos son algunos de los encantos de los mencionados pueblos que los hacen únicos e imperdibles.

Villa de Leyva: este es uno de los pueblos patrimonio de Colombia. Según la Red Turística de Pueblos Patrimonio, este municipio es un destino ideal para el descanso, en el cual se puede conocer la historia, la ciencia, el arte, la naturaleza y las tradiciones culturales propias del altiplano cundiboyacense. Es famoso por su gran plaza mayor, una de las más grandes de América Latina, rodeada de casas blancas con techos de teja roja que conservan el estilo colonial.

Iza: este pequeño pueblo es imperdible en Boyacá. Además de su arquitectura colonial, a este destino se le reconoce por sus ricos postres y encantos naturales. Es un destino tranquilo en el que los viajeros pueden realizar diversos planes.

Monguí: a este pueblo se le reconoce por su arquitectura conservada y colonial y su ambiente tranquilo que transporta a los visitantes a épocas pasadas. Su plaza principal, rodeada de hermosas casas de adobe y teja roja, es el punto de encuentro donde se pueden apreciar la historia y la cultura local. Los amantes de la naturaleza también encuentran encanto en sus alrededores por donde pueden realizar caminatas y otras actividades al aire libre.

Tibasosa es uno de los pueblos imperdibles para conocer en Boyacá. | Foto: Getty Images

Tibasosa: conocido como ‘el jardín de Boyacá’, este pueblo enamora con sus calles coloniales adornadas por geranios y buganvillas. Entre sus atractivos destacan el Páramo de Guática, con vistas a Paipa, Nobsa y Sogamoso, y el Museo de Arte Religioso, declarado Monumento Nacional, según el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr). Su paisaje, bañado por los ríos Chicamocha y Chiquito, está rodeado de valles y páramos que enriquecen su biodiversidad.